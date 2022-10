Weinstein. Começa esta segunda-feira o julgamento que deu força ao #Metoo

É esta segunda-feira que se inicia o julgamento de Harvey Weinstein, o produtor de Hollywood alvo de acusações que deram força ao movimento ativista contra abuso e assédio sexual #Metoo. O caso judicial, a ter lugar em Nova Iorque, centra-se sobretudo em duas vítimas. O resultado é imprevisível, diz o "New York Times". Não haverá transmissão televisiva, mas as repercussões mediáticas deverão ser intensas. Como já o são há dois anos, desde que as investigações jornalísticas revelaram o tema.

Aliás, foi mesmo pela atmosfera de intensa cobertura mediática que a defesa de Weinstein, 67 anos, pediu para que o caso não fosse julgado em Nova Iorque. Falhou. Foi um dos contratempos que os seus advogados encontraram desde 2017, num caso em que também a acusação assegurada pelos procuradores nova-iorquinos tem enfrentado dificuldades. Será o mais duro teste criminal de Weinstein, como sublinha "Guardian".

No julgamento no Supremo Tribunal de Nova Iorque, em Manhattan, estarão dois casos sob averiguação: uma violação de uma antiga companheira, que terá tido lugar em 2013 (a alegada vítima continua sob anonimato), e o facto de ter forçado uma assistente a fazer-lhe sexo oral, em 2006. São cinco as acusações, sendo que duas dizem respeito a agressão sexual predatória, cuja pena associada pode ir até à prisão perpétua.

Mas haverá mais testemunhas e uma delas é a atriz Annabella Sciorra, que participou na série Os Sopranos, e que acusa o produtor de a ter violado nos anos 90. O assunto é antigo, mas será discutido em tribunal – um contratempo para Weinstein. Sciorra será apenas testemunha, mas as suas declarações (como a de outros nomes a serem potencialmente chamados a depor) servirão para apoiar a tese de um comportamento sexual predatório que, como refere o "Guardian", é essencial para que possa ser aplicada a prisão perpétua. O julgamento deveria ter tido início em setembro, mas acabou adiado para janeiro por conta desta questão.

Weinstein – que, segundo o "New York Times", tenta chegar a acordo com vítimas com o pagamento de 25 milhões de dólares (22 milhões de euros, sensivelmente, ao câmbio atual) – continua a defender que não cometeu nenhum dos crimes, já que diz que as relações sexuais foram sempre consensuais. Neste momento, está fora da prisão por ter pago uma fiança de 1 milhão de dólares (cerca de 895 mil euros, ao câmbio atual).

bertrand guay/getty images

Dois anos depois, o homem que não é lembrado

A investigação agora levada a julgamento teve origem em trabalhos do "New York Times" e da "New Yorker", publicados em 2017, que referiam acordos a que chegara para abafar casos de assédio sexual. Weinstein é a face, enquanto abusador, que intensificou e deu força ao movimento ativista e feminista contra os abusos e o assédio sexuais #Metoo. Foram inúmeras as profissionais da área de cinema que fizeram acusações públicas contra o co-fundador da produtora Miramax. E muitos outros os acusados de terem usado posições de poder para assediarem sexualmente (um caso maior do que um homem, é como se refere o "New York Times" ao julgamento).

“O homem de quem ninguém se lembra”: foi como se descreveu recentemente numa entrevista ao "New York Post", onde comentou também que muito do seu trabalho foi na promoção do género feminino: “Fiz mais filmes realizados por mulheres e sobre mulheres do que qualquer outro produtor - e isto há 30 anos, não agora só porque está na moda. Eu fiz primeiro. Eu fui pioneiro”. Weinstein perdeu a sua empresa e a sua reputação: acabou expulso da academia de Hollywood depois das acusações. Também se divorciou após as acusações serem tornadas públicas.

Neste início de trabalhos do julgamento, deverá ser definido pelo juiz do tribunal o calendário das sessões, sendo que a seleção do júri começará na terça-feira, segundo o "Guardian", que adianta que os jurados foram informados de que o julgamento se poderia estender por dois meses. Não será permitida a transmissão televisiva.

O julgamento em Nova Iorque - cujo resultado é imprevisível, segundo o "New York Times" - é um dos pontos em que o futuro de Weinstein se vai escrever por conta do seu passado. Há mais: existem também investigações em Los Angeles e em Londres.