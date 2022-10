PSOE está nervoso com votação decisiva de investidura de Sánchez e deverá “adotar medidas drásticas”

O PSOE está em alerta máximo por causa da escassa margem que tem para conseguir ver aprovada a tomada de posse do primeiro-ministro em funções, Pedro Sánchez. O jornal “El País” escreve esta segunda-feira que “os sinais de alarme foram acionados” no partido, que deverá “adotar medidas drásticas”.

O resultado da primeira votação de investidura, realizada este domingo, confirmou a vantagem estreita de que dispõe o próximo Governo no Parlamento. Sabia-se que estava perdida à partida, uma vez que a primeira votação requer uma maioria absoluta, mas os 166 votos a favor e os 165 contra deram razão a quem defende, nas sedes dos socialistas e da presidência do Governo, que é preciso fazer todo o possível para garantir o êxito das suas iniciativas legislativas.

Fontes da direção do PSOE ouvidas pelo jornal “El País” asseguram que entre as medidas a adotar encontra-se uma que Sánchez já vem defendendo há muito: que os ministros do Governo de coligação renunciem aos lugares de deputados. O primeiro-ministro pretende um Executivo livre do dia-a-dia parlamentar, mas esta medida poderá não contemplar os quatro ministros do parceiro de coligação, o Unidas Podemos.

Na sequência da moção de censura que apresentou ao Governo de Mariano Rajoy, em 2018, Sánchez concluiu que não poderia arriscar que a agenda dos ministros determinasse o resultado das votações no Congresso.

Segunda votação só requer maioria simples

Os dois primeiros dias da investidura, este fim de semana, deixaram o PSOE nervoso. O líder do Más País, Íñigo Errejón, não compareceu no sábado, na primeira sessão de debate, alegando anginas, mas não faltou no domingo, o dia da primeira votação. No entanto, Aina Vidal, deputada da coligação Em Comú Podem, esteve ausente devido a doença. A sua presença na votação decisiva desta terça-feira já foi entretanto assegurada.

A segunda votação fica resolvida por maioria simples, o que significa que Sánchez só precisa de ter mais votos a favor do que contra. Prevê-se que o consiga com 167 votos favoráveis.

Pressão máxima sobre deputados socialistas

Outra prova do nervosismo entre os socialistas é o controlo exercido sobre os seus 120 deputados, prossegue o diário espanhol. “Tendo em conta as dificuldades do trânsito madrileno num dia útil, é preciso que todos e todas passemos em Madrid a noite do dia 6 para 7”: foi esta a mensagem enviada para o chat do grupo parlamentar do PSOE.

Durante o fim de semana, responsáveis socialistas ligaram a deputados de comunidades como Andaluzia, Castela e Leão, Castela-Mancha, Catalunha, Comunidade Valenciana e Galiza para verificarem se tinham reservado hotel para esta próxima noite.

A presidente do Congresso dos Deputados, Meritxell Batet, convocou a sessão plenária para o meio-dia desta terça-feira (11h em Portugal Continental), devendo a votação iniciar-se às 12h45 locais.