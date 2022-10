Holanda suspende temporariamente missão de treino militar no Iraque

O Governo holandês anunciou esta segunda-feira a suspensão temporária da sua missão de treino de soldados iraquianos, em resposta ao apelo do Parlamento de Bagdade para expulsar todos os militares estrangeiros destacados no país.

Em comunicado, o Ministério da Defesa holandês explicou que, por enquanto, meia centena de soldados holandeses permanecerão em Erbil, no norte do Iraque, até nova ordem, mas as atividades de formação para combatentes curdos-iraquianos, que estavam a ser treinados em competências de tiro e proteção de grandes áreas, estão suspensas.

No domingo à noite, depois de consultar os seus parceiros na coligação internacional contra o grupo extremista Daesh, a Holanda decidiu suspender "por motivos de segurança" o treino dos comandos iraquianos em Bagdade, onde também tem outra missão.

O parlamento iraquiano votou este fim de semana uma resolução que pede a saída de soldados estrangeiros do Iraque, após o ataque dos Estados Unidos no aeroporto de Bagdade na sexta-feira que resultou na morte do general Qassem Soleimani, comandante da força de elite iraniana Al-Quds.

O legislativo iraquiano aprovou uma moção que solicita ao Governo de Bagdade que "trabalhe para acabar com a presença de qualquer força estrangeira no país" e insta-o a anular "o pedido de ajuda da coligação internacional" para combater o Daesh.

Bagdade procura, assim, acabar com a "violação da soberania iraquiana", algo que Haia está a estudar antes de tomar uma decisão sobre a retirada definitiva da sua equipa neste país árabe, mas recorda que tem um mandato dado pelo Governo iraquiano que autorizou a presença militar estrangeira no país.

Na passada sexta-feira, o general Qassem Soleimani morreu num ataque aéreo contra o carro em que seguia, junto ao aeroporto internacional de Bagdade, ordenado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Após o ataque, o Ministério de Defesa alemão indicou que os seus soldados que ajudam a treinar forças locais no Iraque foram ordenados a não deixar as suas bases.

Atualmente, a Alemanha tem 130 soldados no Iraque.

A porta-voz do Ministério da Defesa, Christina Routsi, disse que as tropas "terão uma restrição" e que não haverá "movimento fora das instalações militares em Taji e Bagdade".

Routsi referiu ainda que o treino das tropas iraquianas continuará.