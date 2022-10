É oficial: EUA vão retirar tropas do Iraque. “Respeitamos a vossa decisão soberana para ordenar a nossa saída”

Uma carta a que a Reuters teve acesso nesta segunda-feira confirma que a coligação internacional que enfrenta o Daesh vai mover os militares que estão baseados no Iraque e reposicioná-los noutro lugar nos próximos dias.

A justificação prende-se com o respeito pela “soberania da República do Iraque”, assim como pela decisão do parlamento iraquiano. “Quero reiterar o valor da nossa amizade e da nossa parceria. Respeitamos a vossa decisão soberana para ordenar a nossa saída”, pode ler-se no documento.

A carta, assinada pelo general William H. Seely III, o comandante-general daquela task force no Iraque, é endereçada ao Ministério da Defesa iraquiano.

A autenticidade do documento foi confirmada à Reuters por fontes iraquianas.