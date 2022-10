A confiança cega de Trump e uma promessa de vingança e “dias negros” no meio de lágrimas

Muito se falou nos últimos dias sobre o poder e a popularidade do general assassinado por ordem de Donald Trump, Qassim Suleimani, mas se ainda havia dúvidas sobre isso as imagens do seu funeral, realizado esta segunda-feira, dissipam-nas. Numa dessas fotografias, publicada pelo “New York Times”, não se vê se não pessoas, pequenos pontos captados por uma câmara a partir do céu que, ainda assim, estando alta, muito alta, não é suficiente para abarcar o corredor de gente. Choraram pessoas da política e das Forças Armadas do país, e choraram pessoas sem patentes ou cargos reconhecidos; chorou o ayatollah Ali Khamenei a meio do discurso de homenagem àquele a que chamou “mártir”, e chorou a filha de Suleimani, que além disso prometeu vingança pela morte do pai, que irá “acordar a resistência” e “trazer dias negros aos EUA” e a Israel.

Diante da multidão, e tendo atrás de si a Universidade de Teerão, Zeinab Soleimani, afirmou que o “plano demoníaco de Trump para separar o Iraque e o Irão falhou”, estando as duas nações “agora ainda mais unidas no seu ódio contra os EUA”. A filha do general assassinado não esteve para grandes cortesias, apelidando Trump de “manipulador compulsivo”, “louco”, “o símbolo da estupidez” e “um brinquedo nas mãos dos sionistas”, referindo-se a Israel. A sua raiva era a raiva de muitos dos presentes, gritando “abaixo os EUA” e “morte aos EUA” e outros “visivelmente furiosos, zangados”, de acordo com a CNN e os seus repórteres no local.

Trump: o Irão “nunca terá uma arma nuclear”

A vingança do Irão, a havê-la, continua sem se saber quando e em que moldes se dará. Mas um primeiro golpe já foi dado, precisamente um dos que era mais antecipado, com o anúncio de que o país irá deixar de cumprir as limitações impostas ao seu programa nuclear pelo acordo de 2015, nomeadamente as que dizem respeito ao número de centrifugadores utilizadas para enriquecer urânio — serão utilizadas quantas forem consideradas necessárias para alcançar objetivos e metas que ninguém sabe quais são e teme até saber. De acordo com um comunicado divulgado pela agência de notícias estatal IRNA, o “Irão irá estabelecer os seus limites com base nas suas necessidades técnicas”, ainda que que continue a trabalhar com as agências internacionais, em específico a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) e que se disponha a voltar a assumir os seus compromissos caso os EUA levantem as sanções impostas ao país.

O anúncio é motivo de preocupação, mas para Trump pelo vistos não. No Twitter, escreveu que o Irão “nunca terá uma arma nuclear”, já depois de ter dito e repetido que os EUA vão retaliar qualquer ataque iraniano, atingindo e destruindo, só para dar um exemplo, locais culturais. Numa publicação naquela rede social, o Presidente norte-americano disse ter listado 52 locais de “grande importância para o Irão e a cultura iraniana” que poderão ser atacados a qualquer momento. “Eles têm o direito de tortura e matar os nossos cidadãos. Têm o direito de pôr bombas nas estradas e fazer explodir os nossos soldados, e nós não temos o direito de atingir os seus locais culturais? Isto não funciona assim”, afirmou Trump, palavras a que reagiu o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, referindo que “atacar locais culturais é um crime de guerra”. O presidente do Irão, Hassan Rouhani, também se pronunciou sobre o assunto, criticando Trump pela ameaça e ameaçando de volta em resposta à ameaça dos EUA.

Democratas querem ter acesso a documento com justificação para o ataque

Nos EUA e no Congresso norte-americano a situação não está menos eriçada, com os democratas a pedir a Trump que dê acesso aos documentos que justificaram o ataque, alegando, em carta enviada ao Presidente norte-americano, que não há “qualquer razão legítima” para manter essas informações confidenciais. No domingo, Nancy Pelosi, a líder democrata na Câmara dos Representantes, já tinha anunciado a apresentação e votação de uma resolução para limitar os poderes de Trump no conflito com o Irão. Sobre o ataque, descrevera-o como uma “provocação” e algo “desproporcional” que “colocou em risco membros das forças armadas, diplomatas e outros, ao arriscar uma escalada de tensões com o Irão”.

Reunidos de emergência esta segunda-feira em Bruxelas, os membros da NATO consideraram que uma guerra no Médio Oriente "não é do interesse de ninguém" e pediram contenção ao Irão, que "deve evitar mais violência e provocações". Assim disse o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, referindo-se à existência de uma "escalada por parte do Irão, incluindo o ataque a uma refinaria saudita e o abate de um drone norte-americano". foi várias vezes questionado pelos jornalistas sobre a responsabilidade dos EUA, mas da sua boca só saiu uma palavra: “Irão”. Stoltenberg nada disse sobre uma possível intervenção da NATO, limitando-se a falar de novo sobre os planos em curso para suspender as operações de treino no terreno. “Permanecemos em contacto estreito com as autoridades iraquianas. A NATO está preparada para prosseguir o treino quando a situação o permitir. Continuamos fortemente comprometidos com a luta contra o terrorismo internacional”, afirmou, citado pelos meios de comunicação internacionais.

Para a próxima sexta-feira, está marcada uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros europeus, conforme revelou a Reuters, citando fontes diplomáticas, tendo já Macron, Merkel e Boris Johnson divulgado comunicados a apelar à calma para evitar uma crise.

EUA vão retirar tropas do Iraque: “Respeitamos a vossa decisão soberana para ordenar a nossa saída”

Uma carta a que a Reuters teve acesso nesta segunda-feira confirma que a coligação internacional que enfrenta o Daesh vai mover os militares que estão baseados no Iraque e reposicioná-los noutro lugar nos próximos dias.

A justificação prende-se com o respeito pela “soberania da República do Iraque”, assim como pela decisão do parlamento iraquiano. “Quero reiterar o valor da nossa amizade e da nossa parceria. Respeitamos a vossa decisão soberana para ordenar a nossa saída”, pode ler-se no documento.

A carta, assinada pelo general William H. Seely III, o comandante-general daquela task force no Iraque, é endereçada ao Ministério da Defesa iraquiano.

A autenticidade do documento foi confirmada à Reuters por fontes iraquianas.