Sobe para 36 número de mortos em desabamento de prédio no Camboja

As autoridades cambojanas elevaram este domingo para 36 o número de mortos na sequência do desabamento, na sexta-feira, de um prédio em construção no sudoeste do país.

O desabamento ocorreu na tarde de sexta-feira no município costeiro de Kep, a cerca de 160 quilómetros da capital. Até ao momento, 23 pessoas foram resgatadas com vida.

Ainda não é conhecido o número exato de trabalhadores que ficaram presos nos escombros.

O primeiro-ministro, Hun Sen, que se deslocou ao local para supervisionar as operações de resgate, deu conta do mais recente balanço numa mensagem divulgada na rede social Facebook. O anterior balanço indicava 22 mortos.

As autoridades não divulgaram ainda as causas do desabamento do prédio, que tinha mais dois andares do que o permitido pela licença de construção, de acordo com a imprensa local. Dois proprietários foram já detidos para interrogatório.

Em junho, 28 trabalhadores morreram e 26 ficaram feridos na sequência do desabamento de um prédio em construção na cidade costeira de Sihanoukville, que vive um 'boom' na construção de hotéis e casinos por parte de investidores chineses.

Notícia atualizada às 10h34