Marques Mendes: “O Irão pode desencadear um conflito nuclear”

Durante o habitual espaço de comentário no Jornal da Noite, Luís Marques Mendes começou este domingo por se referir à política internacional, sobre a qual paira a crescente tensão entre os Estados Unidos e o Irão, espoletada após o assassinato, ordenado por Donald Trump, do general Qassem Soleimani. “O mundo já estava perigoso, agora fica mais ainda com este conflito”, começou por dizer o analista da SIC.

“O Irão sente-se, neste momento, ferido no seu orgulho. O general que foi morto era o número dois do regime. Não é um país qualquer, é o herdeiro da antiga Pérsia”, frisou Marques Mendes, para quem pode desencadear-se uma “escalada permanente de violência” numa “zona muito sensível, que é o barril de pólvora do Médio Oriente”.

Apesar de descartar a ideia de um possível conflito mundial, porque “o Irão não tem capacidade para tanto”, o comentador adverte que “o Irão pode desencadear um conflito nuclear”.

A partir deste momento, prosseguiu Luís Marques Mendes, há uma coisa que toda a gente sabe: “O Irão vai retaliar, a questão é saber quando e como. E já começou hoje, no momento em que anunciou que rasga o acordo nuclear, que em 2015, tinha sido celebrado com os membros do Conselho de Segurança da ONU e com a Alemanha”.

O analista político considera que Donald Trump “agiu com imprudência, leviandade e muita precipitação”. Prova disso, defende, “é a reação dos aliados europeus dos Estados Unidos, que não se comprometeram no apoio à posição norte-americana”.

Mas quais são então as razões que levaram o Presidente dos EUA a avançar com o ataque aéreo de sexta-feira? Mendes explica: “Ele tem eleições no final deste ano e é um clássico na política americana tentar reforçar internamente a popularidade arranjando um inimigo externo”.