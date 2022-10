Irão rompe acordo sobre energia nuclear assinado em 2015

O governo iraniano anunciou, depois da uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional realizada este domingo, que deixará de respeitar o acordo nuclear assinado com os Estados Unidos. O rompimento do compromisso, alcançado em 2015, significa que Teerão poderá tirar o pé do travão que limitava o enriquecimento de urânio.

“A República Islâmica do Irão vai pôr fim às limitações estabelecidas no acordo nuclear, o que se traduz numa limitação do número de centrifugadoras”, informou o executivo iraniano através de um comunicado emitido pela televisão estatal.

“O programa nuclear do Irão não terá limitações na produção de enriquecimento de urânio”, de acordo com o porta-voz do governo.

Ainda assim, o Irão assegura que irá continuar a cooperar com a Agência Internacional da Energia Atómica e admite a possibilidade de voltar a cumprir as normas do acordo nuclear, caso os interesses do país sejam garantidos e as sanções retiradas.