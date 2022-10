Guiné-Bissau. Sissoko Embaló quer unir o país

O novo Presidente da Guiné-Bissau aproveitou o primeiro dia de 2020 para tranquilizar os cidadãos do seu país, em especial, quem não votou nele: “Penso que já acabou a euforia da campanha. Agora sou o Presidente da República de todos os guineenses. É o momento de estender a mão a todos os guineenses para batizarmos uma nova Guiné”, disse num encontro com jornalistas num hotel de Bissau, depois de ser confirmada a sua eleição como Chefe de Estado.

