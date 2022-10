Assembleias de voto abertas para a segunda volta das presidenciais na Croácia

As assembleias de voto abriram este domingo na Croácia, para a segunda volta das eleições presidenciais que opõe a atual chefe de Estado, a conservadora Kolinda Grabar-Kitarovic, e o social-democrata e Zoran Milanovic.

Cerca de 3,8 milhões de pessoas foram chamados a partir das 7h (6h em Lisboa) para eleger o próximo Presidente.

As últimas sondagens dão uma vantagem de três pontos a Milanovic, que é também ex-primeiro ministro e obteve o maior número de votos na primeira volta, em 22 de dezembro.

O candidato opositor do Partido Social-Democrata, de 53 anos, tem feito campanha contra a corrupção e a intolerância no país.

Já Grabar-Kitarovic, 51 anos, a atual Presidente croata e a primeira mulher a ocupar este cargo, é a candidata da União Democrática Croata (HDZ), liderada pelo primeiro-ministro Andrej Plenkovic, que tem assumido uma posição nacionalista.

De acordo com a Constituição croata, o Presidente não tem praticamente nenhum poder executivo. O seu gabinete é essencialmente cerimonial e representativo.

As projeções das sondagens serão conhecidas após o encerramento das urnas, às 19h locais, e a Comissão Eleitoral do Estado começará a publicar os resultados do escrutínio uma hora mais tarde.