100 crianças morreram em dezembro num hospital da Índia

As autoridades indianas anunciaram que vão investigar o número muito elevado de crianças que morreram no mês de dezembro no hospital JK Lon, em Kota, no Rajastão. Ao todo foram cem, mais três que morreram já em 2020. Embora o superintendente do hospital diga que não foi nada de usual, o número é suficientemente chocante para ter despertado a atenção tanto a nível nacional como internacional.

Esse tipo de estatística está há bastante tempo associada ao hospital, onde quase mil crianças perderam a vida o ano passado. A principal razão será a ausência de instalações adequadas para tratar dos bebés e das mães - incluindo a falta de tubos de oxigénio, por exemplo - à qual se acrescentou agora o frio extremo que tem feito. Mas o ministro-chefe do Estado, Ashok Gehlot, garante que tem havido uma melhoria em relação a anos anteriores.

"O número de morte infantis no Estado é agora o menor comparado com os últimos cinco, seis anos", disse ele a repórteres. "A situação tem vindo a melhorar nos últimos anos. Excelentes dispositivos médicos estão disponíveis nos hospitais".

Acusando pessoas não mencionadas de se aproveitarem da situação em Kota, o ministro reconheceu que as mortes são uma tragédia. "Mas porque é que morre sequer uma criança, sequer uma mãe?", perguntou retoricamente. Para tentar perceber isso, ou pelo menos para tranquilizar a população, se for possível, uma equipa de especialistas do ministério da Saúde da União Indiana será enviada ao hospital, e o próprio ministro poderá fazer em breve uma visita. Os responsáveis do JK Lon asseguram que não está em causa nenhum tipo de negligência por parte do seu pessoal.