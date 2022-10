Inteligência artificial do Google supera médicos na deteção do cancro da mama

Uma em cada oito mulheres terá cancro na mama em algum momento da vida. É um dos cancros que mais mata, o que torna essencial detetá-lo o mais cedo possível. Mas a análise dos mamogramas - as radiografias que fazem com esse objetivo - não é infalível. Em vinte por cento dos casos, o médico não deteta o cancro. Qualquer instrumento que ajude a melhorar essa estatística é bem vindo, e a inteligência artificial (IA) do Google poderá ser um desses instrumentos.

Num estudo agora publicado na revista Nature, são revelados os resultados da comparação entre a performance de médicos e a da AI na análise de milhares de mamogramas. A conclusão mais encorajadora é que em matéria de falsos negativos (isto é, de cancros que não são detetados) a IA permitiu uma redução de 9,4 por cento dos casos nos EUA. Com falsos negativos (cancros falsamente detetados), a percentagem desceu para 5,7 por cento nesse país.

O estudo foi realizado sobre 25 mamogramas na Grã-Bretanha e outros três mil nos Estados Unidos. Na Grã-Bretanha a diferença de resultados foi menor (respetivamente, 2,7 por cento e 1,2 por cento), o que se deve explicar por lá os mamogramas serem analisados por dois médicos e se eles discordarem ainda haver um terceiro que dá o seu parecer. Já nos Estados Unidos apenas um médico examina o mamograma.

Nem sempre a AI superou os médicos. Houve um número menor de casos em que foram eles a detetar um cancro que escapou a ela. Mas a tendência dominante foi a inversa. A perspetiva dos cientistas responsáveis pelo estudo agora publicado é justamente que a AI possa vir a ser usada rotineiramente como uma segunda opinião - nos EUA, complementando a única opinião humana, e na Grã-Bretanha, eventualmente, substituindo a segunda, o que permitiria libertar recursos preciosos nos sistemas de saúde.

O estudo foi realizado por cientistas do Imperial College britânico e da Northwestern University americana, juntamente com o Royal Surrey County Hospital, em colaboração com a Google Health, que utilizou software desenvolvido pela unidade DeepMind da empresa.