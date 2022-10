Ataque com faca nos subúrbios de Paris faz um morto e vários feridos. Polícia matou atacante

Um homem esfaqueou pelo menos três pessoas no parque Hautes Bruyères em Villejuif, em Val-de-Marne, nos subúrbios de Paris, e foi abatido pouco depois pela polícia, conta o jornal “Le Figaro”. Há um morto confirmado.

O autarca de Villejuif, Franck Le Bohellec, publicou na sua conta de Twitter que a vítima mortal deste atentado é um habitante local: "É com imensa tristeza que a pessoa que faleceu é um habitante de idade avançada. Villejuif está de luto. Mais uma vez, as minhas sinceras condolências à família e a todos os que dele eram próximos". A vítima mortal tinha 56 anos.

Dois agentes terão ficado feridos durante a operação, que envolveu mais tarde a presença de uma força contraterrorista.

De acordo com a BFMTV, a polícia atingiu a tiro o atacante, que fugiu após os ataques. Ainda não se conhecem as motivações ou a identidade do atacante que esfaqueou várias pessoas por volta das duas da tarde locais.

O secretário de Estado do Interior, Laurent Nunez, estará no terreno esta tarde.