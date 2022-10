Puigdemont anuncia que Bélgica suspendeu mandado europeu de prisão e extradição

O mandado de detenção e extradição de Carles Puidgemont e de Toni Comín, outro líder independentista catalão, foi suspenso pela justiça belga. O anúncio foi feito esta quinta-feira no Twitter pelo próprio Puidgemont, há mais de dois anos exilado na Bélgica.

“A justiça belga reconhece a nossa imunidade e decide suspender o mandado de prisão e extradição! [a ele e a Comín, marcado na publicação]. Mas agora ainda esperamos a libertação de Junqueras, que tem a mesma imunidade que nós. Espanha deve agir da mesma forma que a Bélgica e respeitar a lei”, lê-se no tweet de Puidgemont.

A justiça belga tinha decidido adiar o veredicto sobre a extradição do ex-presidente do governo catalão, que o levaria a ser julgado em Espanha, até ouvir o que o Tribunal de Justiça da União Europeia tinha para dizer sobre a sua imunidade parlamentar.

A verdade é que há menos de duas semanas, o mesmo Tribunal Europeu considerou que Oriol Junqueras, outro dirigente do governo catalão (do partido ERC, Esquerda Republicana da Catalunha), devia ter gozado de imunidade parlamentar, uma vez que foi eleito eurodeputado em maio de 2018. Essa eleição, segundo o tribunal, deveria ter levado à libertação de Junqueras, condenado por causa da organização do referendo sobre a independência de 1 de outubro de 2017 — o catalão tomaria posse como eurodeputado e pediria depois ao Parlamento Europeu para aguardar a sentença do processo na prisão. Junqueras ainda se encontra detido.

A decisão do Tribunal Europeu deu força às pretensões e narrativa de Puidgemont, que também foi eleito deputado. Mas a notícia que o próprio avança no Twitter carece ainda de confirmação oficial por parte da justiça belga.