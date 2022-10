ERC decide abster-se, abrindo caminho para a investidura de Pedro Sanchéz

A Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) decidiu esta quinta-feira abster-se no processo de investidura de Pedro Sánchez, o que abre caminho para a reeleição como presidente do Governo do líder do PSOE no dia 7 de janeiro.

O conselho nacional da ERC pronunciou-se com 94,6% dos votos a favor do pacto alcançado entre a liderança do partido e o PSOE, escreve o “El País”, lembrando que o acordo permitirá a abertura de negociações sobre o conflito político na Catalunha entre o governo central e a Generalitat.

Apesar do acordo, o presidente da Generalitat, Quim Torra, e os membros do Junts per Catalunya do Executivo catalão não se sentem obrigados a participar na mesa de diálogo.

Num duro comunicado, Torra desautorizou a ERC e as tentativas de diálogo com o Governo central “É um acordo entre partidos”, classificou.

Outra posição mantém o vice-presidente do Governo da Catalunha e coordenador da ERC, Pere Aragonès, ao defender que Torra participe nas negociações, para que, juntos, defendem o direito à autodeterminação do território.

Os dois líderes mantiveram uma reunião esta manhã, procurando reduuzir a tensão entre ambas as partes, mas não conseguiram chegar a um consenso.

A abstenção do ERC permitirá a formação do primeiro governo de coligação em Espanha desde a restauração da democracia.