Ucrânia e separatistas pró-russos concluem troca de prisioneiros

Forças governamentais da Ucrânia e separatistas pró-russos no leste do país concluíram este domingo uma troca de prisioneiros, anunciou a presidência ucraniana. “Terminou a libertação mútua dos detidos”, revelou Kiev em comunicado, precisando que 76 antigos prisioneiros pró-Governo voltaram para casa. Fontes separatistas declararam, por sua vez, que 124 pessoas regressaram às autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e de Lugansk, noticia a Al Jazeera.

A troca acontece depois de os Presidentes russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodymyr Zelenski, se terem encontrado pela primeira vez em Paris, a 9 de dezembro, e acordado algumas medidas para conter a única guerra atualmente ativa na Europa. A cimeira, mediada pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, e pela chanceler alemã, Angela Merkel, foi a primeira de alto nível entre Kiev e Moscovo em três anos.

Em setembro, na primeira troca desde o início, em 2014, da atual crise entre a Ucrânia e a Rússia, foram libertadas 70 pessoas, 35 de cada lado. Entre os prisioneiros libertados por Moscovo há três meses estavam os 24 marinheiros ucranianos capturados em novembro do ano passado e o cineasta ucraniano Oleg Sentsov.

Libertação contemplou elementos de polícia de choque

Mais de 13 mil pessoas foram mortas desde a tentativa de independência protagonizada pelos separatistas pró-russos no leste da Ucrânia há cinco anos. Os laços entre os dois países foram cortados na sequência de uma sublevação que derrubou um Governo local apoiado pelo Kremlin. Em reação, Moscovo anexou a península da Crimeia e apoiou os rebeldes no leste da Ucrânia.

A mais recente troca de prisioneiros motivou a crítica de alguns ucranianos por contemplar elementos da polícia de choque acusada de abrir fogo sobre manifestantes que protestavam em 2014 contra o então Presidente Víktor Yanukóvytch, amigo da Rússia. Numa carta aberta a Zelensky, as famílias das vítimas alertaram que a libertação dos suspeitos poderá desencadear uma “onda de protestos”. “Gostaríamos de o informar que essas pessoas não são participantes nem vítimas do conflito no leste da Ucrânia”, sublinha a missiva.

Putin adverte para situação semelhante a Srebrenica

Desde que chegou ao poder em maio, o antigo comediante Zelensky tenta reavivar um processo de paz para acabar com o conflito. Na cimeira de Paris, Zelensky e Putin procuraram recuperar os acordos de Minsk de 2015 que apelam à retirada de armamento pesado, à restauração do controlo por Kiev das suas fronteiras, a uma maior autonomia para Donetsk e Lugansk e à realização de eleições locais.

Putin já fez saber, no entanto, que se Kiev recuperar o controlo da fronteira no leste, os residentes de territórios controlados por separatistas poderão tornar-se alvos. “Posso imaginar o que irá acontecer. Acontecerá Srebrenica lá”, advertiu o Presidente russo, referindo-se ao massacre de 1995 durante a guerra da Bósnia.