Trump republica tweet com alegado nome de denunciante cuja queixa motivou ‘impeachment’

O Presidente dos EUA, Donald Trump, republicou este fim de semana um tweet com o alegado nome do denunciante anónimo cuja queixa motivou o processo de ‘impeachment’.

A mensagem original foi publicada pelo utilizador @Surfermom77, que diz chamar-se Sophia e viver na Califórnia. Segundo a Associated Press, a conta apresenta vários indícios de não ser gerida por humanos, incluindo um nível extraordinariamente elevado de atividade e fotos de perfil que são imagens de arquivo disponibilizadas na Internet.

Trump tem apoiado repetidamente os esforços para revelar a identidade do denunciante mas, ao fazer o retweet, o Presidente enviou pela primeira vez o alegado nome para os seus 68 milhões de seguidores.

Desmascarar o denunciante pode constituir uma violação de leis federais de proteção que historicamente são apoiadas tanto pelo Partido Democrata como pelo Partido Republicano.

Abuso de poder e obstrução do Congresso

O denunciante apresentou uma queixa em agosto sobre uma conversa telefónica entre Trump e o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. A queixa levou os democratas da Câmara dos Representantes a lançar um processo de ‘impeachment’, que foi aprovado pela câmara baixa do Congresso, onde o partido é maioritário. O assunto segue agora para o Senado, a câmara alta, onde a maioria republicana deverá absolver o Presidente.

A Câmara dos Representantes aprovou este mês duas acusações formais de abuso de poder e obstrução do Congresso. Os democratas consideram que Trump abusou do cargo que ocupa ao pedir a Kiev para investigar Biden, um dos candidatos mais bem posicionados para conseguir a nomeação democrata às eleições de 2020.

A acusação de obstrução baseia-se em parte nas diretivas da Casa Branca para que os seus funcionários não cooperassem com o inquérito à destituição presidencial.

Os pontos fundamentais da queixa foram confirmados durante as audiências de ‘impeachment’ da câmara baixa por uma séria de diplomatas e outros oficiais de carreira, muitos dos quais testemunharam em público. A Casa Branca também divulgou uma transcrição editada da conversa de 25 de julho com Zelensky, durante a qual Trump lhe pede ajuda para investigar o antigo vice-Presidente Joe Biden e o Comité Nacional Democrata.

‘Impeachment’ atualmente no limbo

Trump insiste que não fez nada de errado nas suas conversações com Kiev e afirmou que o denunciante inventou o conteúdo da queixa, apesar de este já ter sido confirmado pelas testemunhas ouvidas. O Presidente argumenta igualmente que tem o direito de enfrentar o seu acusador e apelou ao denunciante para revelar a sua identidade.

O ‘impeachment’ encontra-se atualmente no limbo depois de a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, ter atrasado a entrega das duas acusações ao Senado, como exige o protocolo. A líder democrata diz que pretende um acordo com os republicanos para um julgamento justo e a convocação de testemunhas.

Ao chegar ao Senado, o ‘impeachment’ só resultaria na destituição de Trump se fosse votado favoravelmente por dois terços dos senadores. Até ao momento, nenhum senador republicano deu indicação de que votaria nesse sentido, pelo que, chumbado na câmara alta do Congresso, o processo morreria e Trump continuaria no cargo, como, de resto, aconteceu com Bill Clinton.

Há meses que circulam especulações sobre a identidade do denunciante nos media mais conservadores e nas redes sociais. O Facebook tem uma política de proibição de publicações que revelem o alegado nome do denunciante. O mesmo não acontece com o Twitter, que não removeu o tweet de @Surfermom77 nem outros que alegam revelar a identidade do denunciante.