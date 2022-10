Mickey, Minnie e o Pato Donald são “tocados de forma imprópria” nos parques da Disney

É mais uma história antiga que ganha novo relevo com o movimento #MeToo. Funcionários dos parques temáticos da Disney têm-se vindo a queixar de serem tocados de forma "imprópria" por visitantes, geralmente depois de estes pedirem para tirar fotografias com eles. Em novembro um homem tinha sido preso por apalpar o peito de uma empregada que faz de princesa. Este mês houve mais três casos.

Um deles envolveu uma funcionária que faz de Mickey Mouse. Uma avó que se encontrava de visita com a família insistiu em bater vezes repetidas na cabeça do personagem, talvez para mostrar a um neto de dois anos que não havia razões para ter medo daquele rato gigante. Mas as pancadas fizeram a cabeça escorregar e terão provocado lesões no pescoço da funcionária.

O genro da mulher acusada diz que ela mal tocou na funcionária, e que não houve qualquer intenção de fazer mal, ao contrário do que terá insinuado o pessoal da Disney que então a interrogou.

No mesmo dia, um homem de 61 anos que tirou uma foto com a Minnie Mouse e a quem ela deu um abraço aproveitou a oportunidade para lhe apalpar o peito três vezes. A funcionária queixou-se, e no dia seguinte o homem, que é membro de um clube de férias Disney, passou a estar vedado em todos os parques da marca.

Também houve uma situação com uma mulher que pediu um beijo ao Pato Donald. Ele (ou mais precisamente, ela, pois tal como nos outros casos era uma funcionária) acedeu, mas a seguir a mulher começou a mexer-lhe em diversas partes do corpo, e a funcionária teve de gritar para se livrar dela.

Em nenhum dos três casos o assunto foi levado a tribunal, e os responsáveis da empresa garantem que os seus funcionários têm à disposição muitos recursos para proteger a sua integridade física, incluindo a presença de polícias. Mas numa época em que o risco de litigância nessas situações parece estar a aumentar, nenhum cuidado é demasiado para a Disney.

Os personagens podem ser de fantasia, mas quem está lá dentro são pessoas reais, e as pessoas reais têm direitos. "Toda a gente deve sentir-se segura no trabalho, e encorajamos os membros do cast a comunicarem qualquer situação desconfortável", disse um porta-voz da empresa numa declaração feita à BBC.