Fechada conta de Sharon Stone num site de encontros

Bom demais para ser verdade. Foi o que muita gente pensou quando encontrou um perfil da atriz Sharon Stone entre os utilizadores do Bumble, um popular site de encontros.

Aos 61 anos, a atriz de "Basic Instinct" mantém-se um sex symbol universalmente reconhecido muitos anos depois desse filme que lhe deu fama global, e custava a acreditar que pudesse ser verdade. Reportada a situação, o Bumble fechou a conta. Afinal, as fraudes de identidade são uma preocupação crescente na internet.

No entanto, era mesmo de Sharon Stone que se tratava. E foi a própria a noticiar no Twitter o que lhe tinha acontecido:"Fui ao site de encontros do @bumble e fecharam a minha conta. Alguns utilizadores reportaram que não podia de todo ser eu. Hey, @bumble, ser eu é fator de exclusão? Não me deixem fora da colmeia".

Percebendo a situação, a companhia pediu desculpa e restaurou a conta da atriz. "Sendo o ícone que ela é, compreendemos que tantos dos nossos utilizadores tenham sentido que era demasiado bom para ser verdade", disse um porta-voz da empresa ao "Guardian". A diretora editorial do Bumble prometeu que o acidente não voltará a acontecer, agradecendo a paciência da atriz e desejando ela encontre um parceiro.

Vários utilizadores enviaram logo mensagens a propor encontros à atriz. Mas nos comentários também houvesse quem dissesse que, se até Sharon Stone precisa de um site de encontros para encontrar o amor, que esperança pode ter o resto das pessoas?