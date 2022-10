Disparos perto do Checkpoint Charlie colocam Berlim em estado de alerta

A polícia alemã montou esta segunda-feira uma operação após testemunhas terem relatado um tiroteio perto do Checkpoint Charlie, em Berlim.

De acordo com o jornal alemão “Deutsche Welle”, que cita a imprensa local, ter-se-á tratado de um assalto no Starbucks em Friedrichstrasse, no centro da cidade. O alerta foi dado às 14h locais (13h em Lisboa).

No Twitter, a polícia de Berlim começou por confirmar o incidente, referindo-se à existência de um “suspeito que disparou vários tiros num estabelecimento na sequência de um assalto” e garantindo que a situação “está controlada”, mas entretanto afirmou não ter confirmação do assalto ou dos tiros ouvidos.

Anteriormente as autoridades tinham já informado que a situação estava controlada e que estariam à procura de um suposto assaltante, que estaria em fuga.

Entretanto, as autoridades alemãs já anunciaram à abertura de uma investigação sobre o alegado incidente.

Notícia atualizada às 16h19