Casal suíço atacado no Rio de Janeiro após entrar em favela por engano

O homem suíço, de 23 anos, foi baleado no peito na Cidade Alta, uma favela localizada na zona norte do Rio de Janeiro, quando entrou, por engano, com o carro naquela região, na companhia da sua namorada, também ela ferida por estilhaços.

"Na noite deste domingo, uma equipa da Polícia Militar (PM) passava pela Avenida Brasil, altura da Cidade Alta, quando foi abordada por um casal de turistas solicitando socorro. As vítimas (...) foram levadas ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha, onde estão sob cuidados médicos", informou a PM na rede social Twitter.

De acordo com o portal de notícias G1, o estado de saúde do jovem é considerado estável e a sua namorada já recebeu alta médica.

Ao longo da manhã desta segunda-feira, a Polícia fez uma operação na região em que ocorreu o alegado crime, para tentar localizar os atacantes.