Britânica considerada culpada por ter mentido sobre violação alegadamente cometida por 12 israelitas

Começou por acusar 12 jovens israelitas de a terem violado mas acabou acusada e condenada pelo crime de injúria pública. O caso remonta a julho, quando a jovem britânica de 19 anos disse ter sido violada num hotel em Ayia Napa, cidade turística no Chipre, em julho deste ano.

Em tribunal, a britânica afirmou que a polícia do Chipre a obrigou a mentir sobre a veracidade das suas alegações, mas a polícia negou-o e a jovem foi mesmo acusada de ter inventado a violação.

Ao anunciar o veredicto, o juiz Michalis Papathanasiou, de um tribunal do Chipre, afirmou que a ré não disse a verdade e tentou enganar o tribunal com declarações “convenientes” e “evasivas”.

De acordo com os procuradores, a jovem britânica assinou voluntariamente uma declaração a retirar as suas queixas dez dias depois de ter acusado os israelitas de a terem violado. No entanto, em tribunal disse tê-lo feito sob ameaça de prisão, não tendo, além disso, tido acesso a um advogado. Esteve presa durante um mês e foi depois libertada mediante o pagamento de uma fiança, tendo ficado, no entanto, impossibilitada de sair da ilha.

A sentença será lida até 7 de janeiro; a jovem britânica pode enfrentar uma pena de prisão de até um ano.