O estranho caso dos “barcos-fantasma” norte-coreanos que dão à costa no Japão com crânios e esqueletos

A economia da Coreia do Norte subsiste quase exclusivamente de exportações para a China - e o peixe é uma das principais mercadorias. Esta é uma das razões que podem explicar o trágico acidente revelado pela comunicação social japonesa este domingo: um barco de madeira com letras e números em coreano deu à costa no norte do país, na ilha Sado, e lá dentro as autoridades encontraram duas cabeças e cinco corpos já parcialmente esqueletos.

Estes “barcos-fantasma”, assim classificados quando são encontrados sem tripulação ou com esta já sem vida, são um fenómeno mais comum do que se possa pensar. Normalmente, os barcos recolhidos pelas autoridades japonesas são velhos, de madeira, sem motor ou com motores muito rudimentares, sem qualquer sistema de localização e raramente são encontrados a bordo mantimentos que pudessem ter ajudado a tripulação a sobreviver até conseguir chamar ajuda. Alguns académicos dedicaram-se a estudar estes casos, as suas razões e periodicidade e a conclusão geral é que a maioria destes barcos são mesmo barcos de pesca - e não, na sua maioria, de desertores que tentam fugir do regime navegando até ao Japão.

John Nilsson-Wright, especialista nas ligações entre o Japão e a Coreia do Norte na Chatham House, disse à BBC que é “pouco provável que estes barcos sejam usados para escapar, dado que a Coreia do Sul é muito mais perto e tem muito mais ligações culturais e linguísticas com o Norte do que o Japão”. Mas estes casos também existem. Em 1987, 11 fugitivos chegaram ao oeste do Japão num barco vindo da Coreia do Norte; em 2011, mais nove, acidentalmente. A sua intenção era chegar à Coreia do Sul mas perderam a rota e as correntes, ventos e temperaturas, dependendo da altura do ano, podem ser mortíferos.

Em novembro de 2017, oito norte-coreanos foram encontrados vivos na costa do Japão e pediram às autoridades para serem devolvidos ao seu país. Não é possível descobrir todas as razões que levam estes homens a fazer uma viagem tão perigosa, especialmente durante o inverno inclemente no mar do Japão, mas algumas das razões apontadas pelos analistas passam pela agrura económica que afeta o país, principalmente após as sanções impostas pelo Ocidente por causa do programa de mísseis balísticos norte-coreano e das suas aspirações nucleares.

O regime está sob redobrada pressão para conseguir alimentar o povo e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, quer ser autossuficiente no que ao consumo interno de comida diz respeito, além de continuar a precisar de vender peixe aos poucos países que compram os seus produtos. Os objetivos sempre crescentes impostos por Kim são quase impossíveis de alcançar, o que pode levar a que estes pescadores sejam obrigados pelo governo (ou pela fome das suas famílias) a fazerem estas viagens, normalmente em busca de lulas e caranguejo gigante. À Fox News, o escritor e investigador Pyon Jinil, especialista em assuntos da Coreia do Norte, disse que “cada norte-coreano recebe neste momento 300 gramas de comida por dia”.

O facto de a Coreia do Norte ter vendido à China direitos de pesca sobre uma grande parte das suas águas territoriais significa que os pescadores locais viram a sua forma de subsistência reduzir-se consideravelmente e têm de ir procurar em águas desconhecidas os cardumes que faltam mais perto de casa.

Os números de barcos-fantasma só começaram a ser contabilizados pela Guarda Costeira japonesa em 2011 e nesse ano 57 barcos identificados como norte-coreanos deram à costa. Em 2012 esse número baixa para 47 mas no ano a seguir sobe para 80. Em 2014, a Guarda Costeira encontrou 65 embarcações, em 2015 foram 34. Em 2016 desceram para 24 os barcos recolhidos, em 2017 chegou-se a um total de 104 barcos com origem na Coreia do Norte recuperados (ou partes deles) pelas autoridades. O ano que agora termina é aquele que mais naufrágios regista, com 158 barcos recolhidos pelas autoridades, que estimam em milhares o número de vidas perdidas nestes incidentes.