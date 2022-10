Fecharam as urnas na Guiné-Bissau: promessas de estabilidade, polarização e medo do radicalismo islâmico marcaram a campanha

Já fecharam as urnas na Guiné-Bissau, onde as eleições presidenciais deste domingo decorreram sem registo de violência ou qualquer outra perturbação que pudesse impedir os guineenses de votar. Este é um ato eleitoral que pode vir a figurar nos livros de História como o “antes e depois” do país que ainda se encontra à margem da radicalização islâmica mas onde esse risco é uma das maiores preocupações da população.

A Guiné-Bissau é um dos 20 países mais pobres do mundo, tem problemas graves de corrupção, é um ponto de passagem de droga da América Latina para a Europa, a lei é raras vezes exercida com justiça e celeridade para todos os cidadãos, e existe ainda uma grande diversidade étnica e religiosa que poderá ser usada contra a necessária união entre os cidadãos.

Apesar disso, o chefe da missão de observação eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) às presidenciais da Guiné-Bissau, Oldemiro Baloi, considerou que as eleições decorreram "sem surpresa" e de forma pacífica e ordeira. "Sem surpresa, aliás, já se sabe que o povo guineense tem sido um povo consistente no que diz respeito à manifestação do seu desejo, depois as coisas acabam correndo mal, mas tendo o povo guineense feito a sua parte", afirmou à Lusa Oldemiro Baloi.

A votação decorreu de forma “exemplar”, disse também à agência Lusa o chefe da missão de observação da União Africana, Rafael Branco. Comentário idêntico fez o chefe da missão de observação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), Sumeylu Bubeye Maiga, para quem o clima da votação “é bom sinal” porque “a legitimidade do próximo Presidente será forte para poder trabalhar e mobilizar todo o país para a resolução das necessidades do povo”. Os primeiros resultados das eleições na Guiné-Bissau só devem ser anunciados na quarta-feira, segundo a Comissão Nacional de Eleições.

Num país com cerca de 1,9 milhões de pessoas, 760 mil foram chamadas a decidir entre Domingos Simões Pereira, de 56 anos, candidato do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), filho de um resistente nacionalista que chegou a ser preso pela PIDE, e o major-general Umaro Sissoco Embaló, de 47 anos, candidato do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), fundado por um grupo de dissidentes do PAIGC. Ambos foram primeiros-ministros do país.

Em entrevista à Lusa pouco antes do fim da campanha eleitoral, o major-general apresentou-se como o único capaz de manter a paz e criminalizar quem contra ela atente. "Os bandidos? Tenho lugar para eles na cadeia. Os marginais? Tenho lugar para eles na cadeia. Droga? Eu vou sugerir a pena de morte para os traficantes se for eleito. Para mim é intolerável, não podemos estar aqui a banalizar uma sociedade onde se traficam drogas, porque isto não é a Colômbia e toda a gente conhece as pessoas que traficam. Quem utiliza a Guiné-Bissau como ponto de passagem de droga enfrentará a pena de morte”, afirmou Umaro Sissoco Embaló. É um discurso na senda dos populistas adeptos da lei e da ordem que também se vão revelando no Ocidente e que assusta alguns analistas e ativistas.

Depois de votar, o candidato do PAIGC, Simões Pereira, disse esperar “serenamente” que a Comissão Nacional de Eleições o proclamasse vencedor das eleições que definiu como o momento de “colocar o povo guineense no poder”. Umaro Sissoco Embaló, seu oponente, aproveitou estas declarações para dizer, em entrevista à Deutsche Welle África, que o presidente da Comissão Nacional de Eleições está em conluio com Simões Pereira para apresentar um resultado fraudulento das eleições e prometeu que não vai deixar os responsáveis impunes. Ao mesmo tempo mostrou-se confiante na vitória. Na primeira volta, o líder do PAIGC venceu com 40% dos votos e por isso segue como favorito, mas a luta vai ser difícil.

Há alguns nomes da sociedade civil preocupados com o que consideram ser o grande risco de polarização política se Embaló vencer. O presidente do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados da Guiné-Bissau, Sana Canté, afirmou isso mesmo no sábado, dizendo que Embaló tem feito "de forma reiterada e sistemática" apelos à divisão étnica no país - e apresentou queixa no Ministério Público por alegado crime eleitoral.

Foi à porta da instituição que explicou o porquê desta ação: “O artigo 102 do Código Penal diz que a pessoa que fizer apelo e incite à divisão com bases étnicas incorre numa pena de prisão que pode ir até oito anos de prisão“, observou, citado pela Lusa. Mas também outros atores sociais, nomeadamente da área da cultura, se revelam preocupados. O jornalista e poeta guineense Toni Tcheka, por exemplo, já alertou para a tendência “perigosíssima”de radicalização islâmica e para “a utilização da religião em proveito próprio”, que “deve ser encarada como uma ameaça à nação” durante a campanha eleitoral na Guiné-Bissau, disse à Lusa.

“A campanha está a mostrar-se destrutiva por parte de alguns candidatos que, na falência de ideias e de um projeto para a Guiné-Bissau, entram no populismo barato para agradar a certos sectores que os financiam para fazerem valer as suas ideias”, disse também à Lusa o analista político guineense João Conduto. Tcheka aponta o dedo a “um grupo de políticos devidamente identificados que tem estado a utilizar como arma para interesses próprios a religião” e a diversidade étnica. “Há uma deriva enorme, muito por uma certa influência do radicalismo islâmico. Um dos candidatos, pela sua linguagem, pela sua forma de estar e de se apresentar, tem conotações visíveis com o que se passa em certas correntes do radicalismo islâmico que afeta a África Ocidental”, acusou.

A Guiné-Bissau é um país pequeno com mais de 30 etnias, ainda com 70% da população afetada pela pobreza e dependente do preço do caju para fazer a economia muito pouco diversificada funcionar. João Conduto diz que “deve ser o país do mundo com a maior concentração de etnias por quilómetro quadrado”. Para Conduto, a diversidade é o que mantém o país (por agora) imune ao radicalismo: “Somos um povo muito miscigenado. A miscigenação étnica é, desde logo, uma espécie de vacina contra esse tipo de derivas, que aparecem sempre que há eleições”.

O 12º Presidente da Guiné-Bissau vai ter pela frente o desafio de reformar o Estado e de promover uma revisão constitucional. A atual Constituição permite ao Presidente demitir o Governo, mesmo havendo maiorias no Parlamento. Caminho Injai, empregada de limpeza de 65 anos, resumiu à Reuters as razões do seu voto: “Voto para restaurar a paz e a tranquilidade na Guiné-Bissau e para contribuir para eleger um Presidente que una todo o país”.