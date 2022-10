O jornal britânico “The Guardian”, um dos mais respeitados meios de comunicação social do mundo, nunca entrevistou Mark Zuckerberg. O fundador do Facebook sempre se recusou a falar com os jornalistas da publicação, tanto na redação nos Estados Unidos como na do Reino Unido, apesar de ter concordado em falar com a “Vox”, “Wired”, CBS, Fox News, entre outros.

Já que Zuckerberg ficou tão famoso, poderoso e, claro, multimilionário através das suas inovações tecnológicas que nos permitem partilhar pensamentos, fotografias, vídeos e milhões de caracteres de conversa com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, o jornal britânico decidiu usar também tecnologia de ponta para contornar esse pequeno percalço que é a recusa do CEO do Facebook em falar e “alimentou” o “cérebro” de um robot com milhares de palavras proferidas por Zuckerberg no passado - em entrevistas, discursos públicos, palestras ou declarações no Congresso norte-americano - e depois perguntou à máquina, que basicamente foi programada para responder com frases gramaticalmente corretas e com alguma ligação semântica à pergunta colocada pelo jornalista, o que não pôde perguntar ao homem.

O resultado é uma belo pedaço de prosa carregada de simbolismo e com muito espaço para segundas leituras; por vezes surrealista, outras vezes assustadoramente cândida - e lógica.

Se o “The Guardian” entrevistasse o Zuckerberg real seria muito pouco provável que conseguisse retirar dele frases tão desassombradas como aquela que dá o título à entrevista: “Vou dizer-te na cara palavras calmas, tal como fiz com Donald Trump e com o Congresso”. Jamais tal frase seria dita pelo próprio Zuckerberg, que jantou em segredo com o Presidente dos Estados Unidos em outubro e sempre se recusou a falar disso à comunicação social.

O que é fascinante da “entrevista” é a associação de pensamentos feita pelo bot (de forma muito simplificada, um bot é um programa de computador treinado para responder como uma ‘pessoa’ real e, por exemplo, dar indicações de trânsito ou selecionar notícias para ler, entre outras quase infinitas possibilidades). Em resposta a uma pergunta sobre as reação que teria se alguém lhe apresentasse provas de que, de facto, o Facebook é uma “força maligna” para o mundo, eis o que diz o robot Zuckerberg: “Posso garantir o seguinte: se acha que o Facebook é uma vantagem apenas para o Facebook, os nossos aliados vão ajudá-lo na curadoria offline de conteúdos e será possível remover das suas preferências aquilo que cada um considerar ofensivo”.

Não, não foi uma pessoa que disse a frase anterior mas “o Facebook é uma vantagem para o Facebook” condensa em poucas palavras aquilo que muitos céticos da influência dos gigantes da internet já pensam sobre a rede social criada por Zuckerberg e que, se fosse um país, seria o mais populoso do mundo, com mais de 2,5 mil milhões de pessoas ou cerca de um terço da população mundial.

“Considera que o Facebook faz do mundo um lugar melhor?”, pergunta o “Guardian”. “O Facebook é uma versão mais feliz de mim. Eu sou muito adepto de pessoas no geral e definitivamente a favor do consumo de basebol. Amigos, podemos fazer melhor do que proibir desinformação e dançar no ar. Quero captar as boas notícias aqui na Califórnia. As pessoas clicam no Facebook até passarem a gostar.” Este trecho é mais surrealista, mas não deixa de ter os seus momentos de clarividência: “As pessoas clicam no Facebook até passarem a gostar” é uma das melhores frases. É um vício, isso já milhões de nós sabemos.

O último momento que vamos destacar da entrevista a “Zuckerbot”, assim se chama o programa que absorveu as palavras do verdadeiro Zuckerberg, é aquele onde as palavras de Zuckerberg parecem demonstrar uma certa angústia com a possibilidade de que as pessoas o vejam como um homem riquíssimo e pouco mais além disso.

É preciso mais humanismo e menos materialismo, parece dizer-nos o sensato robot. Questionado sobre a acumulação de riqueza, responde: “Eu sou muito mais do que uma enorme quantidade de dinheiro. Eu sou um monte de coisas, o que significa que, se eu não existir mais, não haverá mais ninguém para garantir que temos este computador para fazer tudo, desde governar até às pesquisas mais avançadas. E é isso que a internet significa para mim? É isso que a internet significa para todos? Acho que vamos decidir isso no futuro”.