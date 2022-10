Pelo menos 92 mortos e mais de 120 feridos em ataque terrorista na Somália. Há muitos jovens estudantes entre as vítimas

Pelo menos 92 pessoas morreram este sábado de manhã num ataque terrorista na capital da Somália, Mogadishu, e 125 estão feridas, são as últimas informações avançadas pelos médicos no local à imprensa internacional. Segundo o chefe da polícia local, citado pela Al-Jazeera, há muitas vítimas jovens porque no momento da explosão passava na rua um autocarro com estudantes.

O governo da Somália estabeleceu entretanto um gabinete de coordenação a nível nacional para responder ao ataque terrorista. O primeiro-ministro, Ali Hassan Khaire, anunciou no Twitter a medida e avançou alguns dos cargos na lista de membros desse gabinete, nomeadamente autoridades locais, ministros, especialistas em terrorismo e membros das forças de segurança. A esta informação, Khaire acrescentou que já está em funcionamento na capital um centro de auxílio para as famílias das vítimas e que um pedido de ajuda internacional já foi acionado.

A bomba, colocada dentro de um veículo volumoso, atingiu o centro de Mogadishu na hora de maior concentração de pessoas e trânsito na rua e voltou a colocar a capital da Somália em alerta contra os terroristas da al-Shabaab, que, apesar de não terem reivindicado este ataque, já conduziram outros nesta mesma zona e com métodos semelhantes. O Presidente do país, Mohammed Abdullahi Farmaajo, disse à população que o objetivo destes ataques é desmoralizar os somalis na luta contra o jiadismo mas prometeu que a reconstrução da paz não vai parar por causa deste ataque. “O inimigo será derrotado e a vitória será dos cidadãos da Somália”, disse, citado pelo site de informação “Africa News”.

Há cerca de dez anos que a al-Shabab lidera uma insurgência contra o Estado somali. Em 2011, as forças de segurança conseguiram empurrar o grupo para fora de Mogadishu mas noutras partes do país a campanha de terror continua. Pode ter, este sábado, voltado à capital e é por isso que as autoridades estão particularmente preocupadas com este ataque.

Este pode ser um dos mais mortíferos ataques dos últimos anos no país. Apesar dos recuos dos terroristas para redutos de território muito mais pequenos nos últimos dois anos, a Somália tem sido um país sacrificado às mãos da al-Shabab. Em outubro de 2011, 100 pessoas morreram num ataque suicida ao edifício Hargaha & Saamaha, onde estão localizadas as instalações de vários ministérios. Nesse dia, o governo turco estava a oferecer bolsas de estudo a vários estudantes somalis. Também em outubro mas no ano de 2017, uma bomba colocada num camião matou 587 pessoas, naquele que continua a ser um dos ataques terroristas com mais mortos registados da última década. As autoridade sabem que os perpetradores destes ataques estavam ligados à al-Shabab mas o grupo nunca os reivindicou.