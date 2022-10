Há um míssil russo que pode conseguir chegar aos EUA em 16 minutos: uma breve explicação sobre o Avangard

Se a temperatura atmosférica estiver nos 15ºC, o valor que os termómetros marcavam este sábado por volta das 19h na cidade de Lisboa, o som consegue percorrer pelo ar 340,5 metros por segundo. Horas antes, a Rússia comunicou ao mundo que testou com sucesso um míssil capaz de viajar até 27 vezes mais rápido do que isso, ou seja, cerca de 9,2 quilómetros por segundo.

O Google Maps diz-nos que, em linha mais ou menos reta, que é a trajetória mais rápida, os Estados Unidos estão a 8.800 quilómetros da Rússia. Contas feitas, o míssil demoraria 16 minutos a chegar aos Estados Unidos se fosse lançado da Rússia.

A rapidez não é o único atributo do míssil. O hipersónico Avangard está dotado de um sistema de navegação que lhe dá grande capacidade de manobra, podendo mudar bruscamente de direção a qualquer momento, o que o torna muito mais difícil de destruir e, antes disso, de localizar. Acoplado a um míssil intercontinental, o Avangard consegue transportar material nuclear até duas megatoneladas. Além disso, é revestido de um material que consegue suportar temperaturas de 2000ºC, já que a velocidade à qual consegue navegar provoca um aquecimento alucinante nos materiais.

Vladimir Putin, Presidente da Rússia, anunciou o desenvolvimento do míssil no seu discurso do Estado da Nação em março de 2018, justificando o investimento como uma “obrigação” face aos esforços norte-americanos em desenvolver um sistema de defesa que podia anular a capacidade de dissuasão nuclear russa. Em dezembro desse mesmo ano, o míssil foi testado a partir de uma base de mísseis em Dombarovsky, no sul dos Urais, contra um alvo a uma distância de cerca de 6000 quilómetros. “Dirige-se ao alvo que nem um meteorito, que nem uma bola de fogo”, disse Putin no seu discurso.

Desta vez, a Rússia já não anunciou intenções, mas sim realidades. "O ministro da Defesa Sergeui Choigou anunciou ao presidente Putin a entrada em funcionamento às 10h de Moscovo do primeiro regimento equipado com o nosso sistema estratégico hipersónico Avangard", anunciou o Ministério da Defesa num comunicado, citado pela agência de notícias TASS. Na mesma mensagem, Choigou felicita os militares, enaltecendo um "acontecimento fantástico para o país e para as forças armadas". Fantástico e, acrescentou Vladimir Putin, histórico. Tão histórico como a "criação do primeiro satélite artificial da Terra" - uma referência ao Sputnik, que colocou a União Soviética à frente dos EUA na corrida à conquista do espaço, uma das grandes lutas da Guerra Fria. “Temos uma arma única e os outros países estão apenas a tentar seguir o nosso exemplo. Nem um único país possui armas hipersónicas, para não falar de armas supersónicas com alcance intercontinental”, disse Putin na terça-feira, segundo uma transcrição enviada aos jornalistas, numa reunião com o Ministério da Defesa.

Os russos afirmam que o Avangard “consegue atingir qualquer ponto” do globo e até evadir-se aos escudos antimísseis dos EUA, apesar de esta última parte não ser assim tão consensual entre os analistas de armamento nuclear. As credenciais nucleares dos russos são por vezes postas em causa pelos aliados por culpa de incidentes como o de agosto deste ano, no noroeste da Rússia, quando cinco cientistas foram mortos na base de teste de mísseis perto de Severodvinsk.

Na altura, as agências de notícias oficiais disseram que a equipa tinha estado a testar combustível líquido que por sua vez se incendiou, mas os níveis de radioatividade registados nos minutos a seguir à explosão levaram muitos a especular que estivessem a ser conduzidos testes nucleares naquele local.

Os Estados Unidos, segundo o próprio secretário de Estado da Defesa, Mark Esper, estão ainda “à distância de uns anos” de poderem testar um míssil equivalente ao Avangard.