Criado nos Alpes o primeiro resort de ski totalmente livre de plástico

Um resort de ski nos Alpes quer tornar-se o primeiro a ficar completamente livre de plástico. Este material passa a estar proibido não só em pratos, talheres, copos e palhinhas como em sacos, pacotes com molho e condimentos nas refeições, entre outros exemplos, no resort Pejo 3000, província de Trento, nos Alpes italianos. Os próprios passes para esquiar deixarão de ter cobertura plástica e passarão a ser laminados, para permitir a reutilização.

Estas medidas foram decididas após um estudo realizado pela Universidade de Milão descobrir que há entre 131 e 162 partículas de plástico no glaciar Forni, situado próximo. Os cientistas crêem que essas partículas, com origem presumível no vestuário e equipamento dos visitantes, serão transportadas pelas correntes eólicas até ao glaciar.

Um glaciologista do Museu da Ciência de Trento explicou: "Quando o plástico atinge altitudes elevadas, permanece lá, sem modificações, durante muito tempo, mesmo décadas, acabando por causar danos no ecossistema e na saúde dos humanos quando entra na cadeia alimentar. Projetos para conter a disseminação de plástico são urgentemente necessários. Devem ser adoptados ao longo dos Alpes inteiros".

A zona de ski de Pejo, com oito elevadores e mais de dezoito quilómetros de pistas, vai dos 1400 aos 3000 metros de altura. Aos visitantes, as autoridades locais pedem que deitem fora o plástico quando regressarem ao vale.

Não é a primeira manifestação prática de consciência ambiental na zona. Outro exemplo é o facto de o aquecimento utilizado nas casas, edifícios públicos e hotéis locais usar aparas de madeira recicladas de explorações florestais.

"Estamos a pensar no ambiente e no impacto em gerações futuras, mas também na competitividade do nosso território. A sustentabilidade é um ativo que temos de desenvolver e devemos ser sérios no que fazemos, em vez de fazermos proclamações devemos tomar ações firmes", diz Fabio Sacco, diretor geral de turismo em Val di Sole.