Tragédia em piscina de hotel em Málaga. Pai e filhos não sabiam nadar e morreram afogados

Chegou a falar-se na possibilidade de uma avaria no sistema de sucção da piscina mas a autópsia entretanto realizada veio dissipar todas as dúvidas. O pai e os dois filhos de nacionalidade britânica que morreram na terça-feira na piscina de um complexo turístico em Mijas, Málaga, morreram afogados. Outra filha do casal afirmou à Guarda Civil espanhola que nem os irmãos nem o pai sabiam nadar, diz o “El País”, citando fontes próximas da investigação.

As mortes ocorreram por volta das 13h30 de terça-feira (hora local), quando, segundo testemunhas, a filha de nove anos de Gabriel Diya, pastor da igreja evangélica Redeemed Christian Church of God, teve dificuldades em sair da piscina e o seu irmão mais velho, de 16 anos, saltou para a água para ajudá-la. O pai fez o mesmo segundos depois, mas nenhum conseguiu sair da piscina com vida.

Nas primeiras visitas ao local, a Guarda Civil encontrou a touca da filha de Gabriel Diya no sistema de sucção, daí a primeira suspeita das autoridades. Além disso, um dos funcionários do complexo turístico contou à polícia ter sentido dificuldades em sair da piscina depois de ter saltado para tentar resgatar as vítimas. Também citada pelo “El País”, a empresa que gere o complexo garantiu, no entanto, que a piscina “não apresenta qualquer problema e cumpre todas as normas exigidas”.

A família havia chegado no dia 21 de dezembro a Málaga para ali passar férias com outros membros da família, e o regresso a casa estava marcado para dia 28.

Em comunicado partilhado nas redes sociais, a igreja Redeemed Christian Church of God, que tem sede em Londres, manifestou o seu pesar pela morte dos membros da família. Gabriel Diya também era pastor no centro cristão Open Heavens, sedeado em Charlton, sudeste da capital britânica.