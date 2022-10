Opositor de Putin incorporado de repente no exército e enviado para o Ártico

Um opositor de Vladimir Putin foi detido e incorporado à força no exército russo, em instalações militares situadas no Ártico. Ruslan Shevaddinov, de 23 anos, é um colaborador próximo de Alexey Navalny, o principal crítico do presidente russo, e o modo como foi levado ecoa as práticas do tempo do estalinismo.

Segunda-feira, Shevaddinov foi repentinamente detido em sua casa, onde a eletricidade havia sido cortada. Também o cartão SIM do seu telemóvel tinha sido previamente desativado à distância.

Logo no dia seguinte, Shevaddinov encontrava-se a dois mil quilómetros de Moscovo, no arquipélago de Novaya Zemya, em tempos local de testes nucleares. Embora privado do seu telemóvel, o jovem pode usar o aparelho de outra pessoa.

O Kremlim explicou que ele andava a fugir à tropa há muito tempo e o porta-voz de Vladimir Putin disse que, se esse era o caso, foi tudo feito segundo a lei. Mas Navalny explicou que Shevaddinov tem um problema médico e estava dispensado da incorporação.

Shevaddinov tinha ultimamente feito contactos com opositores de Putin no parlamento russo. A sua remoção repentina levou a protestos onde apareciam placards como um que dizia "Feliz Ano Novo 1937", numa alusão às purgas assassinas de Estaline.