Isabel II reflete sobre ano "acidentado" na Mensagem de Natal, sem fotografia de Harry na secretária

A rainha Isabel II cumpriu esta quarta-feira a sua tradição de natal, apresentando-se em vídeo para fazer o balanço do ano e destacar os principais temas que a ocuparam nos últimos meses. O discurso foi transmitido pela BBC e disponibilizado depois também nas redes sociais.

Houve um tema incontornável que não poderia de modo algum ser abordado, o Brexit, razão pela qual a rainha — que se mantém longe das questões políticas — terá optado por falar antes da importância da reconciliação durante o discurso pré-gravado em Windsor.

Fê-lo através da comemoração do 75º aniversário do Dia D durante a Segunda Guerra Mundial, apontam alguns analistas, que viram um duplo sentido quando Isabel II falou "daqueles que antes eram inimigos [e que se] reuniram em comemorações amigáveis". "Essa reconciliação raramente acontece da noite para o dia. É preciso paciência e tempo para restabelecer a confiança, e geralmente o progresso faz-se em pequenos passos", acrescentou.

Numa nota de esperança, a chefe de Estado mostrou-se "impressionada com o modo como as novas gerações trouxeram um sentido de missão semelhante em relação às questões da proteção do meio ambiente e do clima".

Nas questões familiares, a soberana destacou o nascimento do "oitavo bisneto na família". Archie, primeiro filho de Harry e Meghan Markle, duques de Sussex, está no centro das atenções nesta quadra e isso é algo que a rainha não nega. Reforça-o até, falando de Jesus.

"É claro que no centro da história de Natal está o nascimento de uma criança: um passo aparentemente pequeno e insignificante ignorado por muitos em Belém". Apesar dos momentos de felicidade, Isabel II não esquece que "às vezes este ano parece ter sido bastante acidentado, embora pequenos passos possam fazer uma grande diferença".

No final do discurso, o tema da reconciliação acabou reforçado — "podem alcançar-se coisas positivas quando as pessoas deixam de lado as diferenças passadas e se reúnem no espírito de amizade e reconciliação" —, compondo o esquema com os retratos que colocou sobre a secretária.

Da seleção de fotografias faziam parte o seu pai (Jorge VI), o príncipe Carlos e a mulher Camilla, William, Kate e os filhos, mostrando a linha de sucessão dentro dos Windsor (razão pela qual Harry não aparecerá na escolha da rainha). A estas imagens juntaram-se ainda um retrato do príncipe Filipe, seu marido, assim como uma da própria chefe de Estado com os astronautas da Michael Collins, Neil Armstrong e Edwin "Buzz" Aldrin da Apollo 11. A imagem, captada no Palácio de Buckingham, em 1970, foi uma escolha de Isabel II numa altura em que se comemoram 50 anos da chegada à Lua.