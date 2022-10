Francisco é o papa que mais recorreu ao 'motu proprio', uma ferramenta que lhe permite legislar sem ouvir ninguém

O motu proprio é um instrumento que permite ao papa decretar leis sem a aprovação de cardeais ou comissões. Francisco é o pontífice que, em média, mais recorreu a essa ferramenta, conta a “Folha de São Paulo”.

De acordo com o diário brasileiro, o papa Francisco recorreu àquela ferramenta 5,1 vezes por ano. Desde 2013, altura em que assumiu a liderança da Igreja Católica, Francisco emitiu 31 decretos.

Apenas Paulo VI (1963-1978), com 47, e Pio X (1903-1914), com 33, superam Francisco. Contudo, em média por ano, ficam muito longe do argentino, com 3,2 e 3 decretos por ano, respetivamente.

João Paulo II, que esteve à frente da igreja entre 1978 e 2005, emitiu 29 decretos desta natureza.

Motu proprio é uma expressão latina que significa “de sua própria iniciativa”.