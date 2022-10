Jovens do Bronx querem batizar uma rua com o nome de um membro de gangue que foi assassinado em 1971

Pode um membro de um gangue de rua ser um herói e ter o seu nome numa rua de Nova Iorque? Quanto à primeira parte da pergunta, sem dúvida que sim. Cornell Benjamin, um dos líderes dos Ghetto Brothers, um gangue do Bronx, foi morto em dezembro de 1971 com um bocado de um cano de metal quando tentava parar uma briga entre gangues.

O seu sacrifício acabou por levar a uma trégua, numa altura em que a violência entre gangues - ou clubes, como lhes chamavam - era bastante comum, envolvendo muitos jovens negros e porto-riquenhos aparentemente sem perspetiva de uma vida melhor, ou incapazes de resistir à pressão dos seus pares.

Hoje que os tempos são outros mas permanecem tensões, bem como algumas das condições que levaram gente como Benjamim a entrar em gangues, foi decidido tentar imortalizar a figura desse antigo toxicodependente que aos 25 anos agia como mediador entre latinos e negros, com festas de rua e música como instrumento.

A trégua não resistiu ao advento do crack uns anos depois, mas até isso torna especialmente importante o exemplo de Benjamin. Um assistente social de 39 anos chamado Bonnie Massey está a promover, em conjunto com alunos do 8o ano, a campanha Black Benjie Vive (Black Benjie era a alcunha de Benjamin), que tem como um dos seus objetivos batizar uma rua desse 'borough' com o nome de Benjamin.

"Esse tipo era um pacificador, um genuíno herói do Bronx que ninguém conhece, e queremos fazer algo a esse respeito", explica Massey. "O tratado de paz de Hoe Street mudou o curso da história, é uma inspiração para gente nova, e deve ser parte da narrativa sobre quem são os jovens escuros e negros do Bronx e do que são capazes".

"Isto é a história deles", resume. Conscientes disso, os jovens membros da campanha andam a falar com pessoas e a recolher assinaturas para uma petição. Um vídeo entretanto lançado nas redes sociais procura ajudar a contribuir para mudar a imagem de pura criminalidade associada aos membros de gangues.

É mais um elemento a considerar - a par de outros mais imediatos, por exemplo eleitorais ou de política criminal - pelos responsáveis oficiais a quem compete decidir sobre toponímia das ruas.