Rede social é afinal “ferramenta de espionagem” utilizada pelo governo dos Emirados Árabes Unidos, revela investigação

Na aparência, trata-se apenas de mais uma aplicação para trocar mensagens. Mas, na realidade, é uma ferramenta de espionagem do Governo dos Emirados Árabes Unidos, que a utiliza para monitorizar e vigiar as conversas e as movimentações, os relacionamentos e os planos daqueles que a têm instalada nos seus telemóveis. Chama-se ToTok e a sua verdadeira natureza é revelada num artigo publicado pelo jornal norte-americano “New York Times”.

De acordo com o jornal, que investigou a aplicação cruzando as informações recolhidas com outras a que teve acesso a partir de um relatório oficial e confidencial, o ToTok foi criado há apenas alguns meses, mas foi já instalado milhões de vezes, através das aplicações da Apple e da Google que permitem fazê-lo, por utilizadores no Médio Oriente, Europa, Ásia, África e América do Norte. Embora a maioria dos seus utilizadores se encontre nos Emirados Árabes Unidos, a aplicação em causa foi uma das mais instaladas, em termos de redes sociais, na semana passada nos EUA, segundo dados recolhidos pelo “New York Times”.

De acordo com o mesmo jornal, as várias entrevistas realizadas, assim como a investigação forense levada a cabo, mostram que se assiste “a uma escalada na corrida às armas digitais por parte de governos ricos e autoritários”, que procuram aceder a “meios cada vez mais eficazes para espiar adversários estrangeiros, redes terroristas e criminosas, jornalistas e críticos”. E se, até agora, o que se via era governos, como o da Arábia Saudita e Qatar, mas também o dos Emirados Árabes Unidos, a assinar contratos com empresas privadas para que estas fizessem este trabalho de monitorização e controlo, a descoberta daquilo que é verdadeiramente o ToTok mostra que é “possível descartar intermediários e espiar diretamente todos aqueles que, mesmo sem querer, entregam os seus dados de mão beijada”.

Também segundo o que o “New York Times” conseguiu apurar, tudo indica que a empresa responsável pela aplicação, a Breej Holding, está ligada a duas outras, uma na área da cibersegurança e “hacking”, a DarkMatter, e outra na recolha de dados, a Pax AI, ambas com sede em Abu Dhabi. Não é claro, contudo, qual o seu papel no desenvolvimento da aplicação ou a sua relação com o governo dos Emirados Árabes Unidos. Sobre a Pax AI, sabe-se apenas que ali trabalham analistas de dados europeus, asiáticos e nacionais, sendo a empresa liderada por um irlandês, Andrew Jackson, que antes trabalhara numa empresa em Silicon Valley com ligações ao Governo norte-americano. No caso da DarkMatter, sabe-se que está de facto ligado ao governo, estando alguns dos seus funcionários a ser investigados pelo FBI por possíveis cibercrimes.

Depois de questionados sobre a aplicação e a sua ligação ao governo dos Emirados Árabes Unidos, tanto a Apple como a Google removeram-na das suas lojas de aplicações e garantiram que iam investigar. A aplicação mantém-se disponível para todos aqueles que já a tinham instalado.