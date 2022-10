Primeiro-ministro britânico foi a festa de ex-agente do KGB um dia depois de vencer as eleições

Um dia depois da sua vitória esmagadora nas eleições, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e a namorada, Carrie Symonds, foram a uma festa em Londres organizada pelo antigo agente do KGB Alexander Lebedev e pelo seu filho Evgeny. A informação foi avançada este domingo pelo jornal “The Guardian”.

Durante a campanha, o chefe do Executivo recusou-se a publicar um relatório sobre a Rússia, elaborado pela comissão de informação e segurança da legislatura anterior. O conteúdo do documento ainda não foi revelado, mas sabe-se que investigou a extensão da influência de Moscovo na política britânica e a forma como a elite russa estabeleceu um lóbi poderoso no Reino Unido através de uma extensa rede de contactos.

A família Lebedev insiste que são apenas empreendedores e proprietários de meios de comunicação social. No entanto, a festa, organizada para celebrar o 60.º aniversário de Alexander, foi uma demonstração prática de quão extensas são as suas ligações, chegando mesmo a Downing Street, escreve o “Guardian”.

Mayor de Londres e líder trabalhista ausentes

Johnson foi uma das figuras políticas de topo a marcar presença no evento, realizado numa mansão dos Lebedev, avaliada em mais de sete milhões de euros, com vista para o Regent’s Park. Entre os convidados estavam o antigo primeiro-ministro conservador David Cameron e a sua mulher, Samantha, bem como o ex-ministro das Finanças de Cameron, George Osborne, atualmente editor do jornal “Evening Standard”.

Os trabalhistas Peter Mandelson e Tristram Hunt, do tempo de Tony Blair, também compareceram ao evento. As ausências mais marcantes este ano foram o presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, e o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn. No lugar de Corbyn estava um sósia dele, que se misturou com os convidados. Também havia um sósia de Johnson, talvez contratado para o caso de o primeiro-ministro não comparecer, acrescenta o “Guardian”.

A decisão de Johnson de ir à festa poderá ser explicada como um ato de retribuição política, escreve ainda o jornal, uma vez que os Lebedev detêm o “Evening Standard”, que o apoiou na campanha para suceder a Theresa May no número 10. No mês passado, o diário de distribuição gratuita voltou a manifestar o seu apoio a Johnson nas eleições de dezembro.

De espião do KGB a proprietário do “Evening Standard”

Depois de atuar como um jovem espião do KGB, Lebedev trabalhou na embaixada soviética na capital inglesa, não muito longe da Kensington High Street, onde se localiza o “Standard” atualmente. Nos anos 1990, Lebedev trocou a espionagem da Guerra Fria pelos serviços bancários. Em 2009, comprou uma participação maioritária do jornal.

Apesar de se tentar afastar do Kremlin, em 2014 Lebedev apoiou publicamente a anexação da península ucraniana da Crimeia, onde a família possui um complexo hoteleiro na estância balnear de Alushta. Em 2017, Lebedev organizou um simpósio de media no local para corrigir a falsa impressão sobre a Crimeia divulgada pela imprensa ocidental “tendenciosa”, disse então à televisão estatal russa.