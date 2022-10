Número de mortos de erupção vulcânica na Nova Zelândia subiu para 19

O número de mortos provocados pela erupção vulcânica do início do mês na Nova Zelândia subiu para 19, segundo a agência de notícias Associated Press. A polícia anunciou na noite de domingo que outra pessoa morreu num hospital de Auckland.

Um total de 47 pessoas visitava o destino turístico de Whakaari, também conhecido como White Island, quando o vulcão entrou em erupção a 9 de dezembro, começando por matar 13 pessoas e deixando mais de duas dezenas de outras com queimaduras graves.

A vítima mais recente é a sexta a morrer em hospitais na Nova Zelândia e na Austrália nas duas semanas que se seguiram à erupção.

Dois dos corpos das vítimas não foram recuperados. As autoridades acreditam que terão sido arrastados para o mar numa tempestade que se abateu sobre a ilha logo após a erupção.

No imediato, os feridos foram auxiliados por helicópteros e barcos, mas os serviços de emergência só regressaram ao local quatro dias depois devido ao perigo ainda presente.

Muitos dos mortos e feridos eram australianos que viajavam a bordo do cruzeiro Ovation of the Seas da Royal Caribbean.

White Island é a ponta de um vulcão submarino a cerca de 48 quilómetros da Ilha Norte da Nova Zelândia e era um destino turístico popular.

Muitos se questionam por que motivo os turistas puderam entrar na ilha depois de, a 18 de novembro, a agência neozelandesa de monitorização sísmica ter elevado o alerta de 1 para 2 numa escala em que 5 representa uma grande erupção.

As autoridades do país estão a investigar as circunstâncias do desastre.