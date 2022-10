Impeachment. Ajuda à Ucrânia bloqueada 90 minutos após chamada entre Trump e Presidente ucraniano

Uma troca de emails divulgada este fim de semana sugere que bastaram cerca de 90 minutos após o telefonema entre os Presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, para a Casa Branca ordenar ao Pentágono o congelamento do financiamento militar a Kiev.

A correspondência foi tornada pública pela organização não lucrativa de jornalismo de investigação Center for Public Integrity. A divulgação levou Chuck Schumer, líder da minoria democrata no Senado, e Amy Klobuchar, candidata à nomeação democrata para as eleições do próximo ano, a solicitarem o testemunho de Mike Duffey, responsável do órgão que administra o Orçamento e autor do email divulgado, durante o julgamento de ‘impeachment’ a Trump no Senado.

Autoridades ligadas ao Orçamento informaram outras agências sobre o congelamento da ajuda à Ucrânia a 18 de julho, mas a primeira ação oficial para reter os fundos do Pentágono ocorreu a 25 de julho. A cronologia dos eventos mostra que a chamada entre Trump e Zelenskiy decorreu entre as 9h03 e as 9h33 deste dia e que o email de Duffey foi enviado às 11h04.

Abuso de poder e obstrução do Congresso

A ajuda à Ucrânia foi finalmente libertada em setembro, depois de um denunciante ter dado o alerta sobre o polémico telefonema. A queixa do denunciante levou os democratas a darem início a uma investigação de ‘impeachment’.

A investigação centra-se nas alegações de que Trump pressionou a Ucrânia a anunciar publicamente uma investigação ao ex-vice-Presidente Joe Biden. Em concreto, Zelensky deveria anunciar que estava em curso uma investigação à produtora de gás Burisma, que contratara Hunter, filho de Joe Biden, e só assim Kiev receberia a prometida ajuda militar norte-americana.

Na semana passada, a Câmara dos Representantes, liderada pelos democratas, aprovou duas acusações formais de abuso de poder e obstrução do Congresso. Os democratas consideram que Trump abusou do cargo que ocupa ao pedir a Kiev para investigar Biden, um dos candidatos mais bem posicionados para conseguir a nomeação democrata nas eleições de 2020. A acusação de obstrução baseia-se em parte nas diretivas da Casa Branca para que os seus funcionários não cooperassem com o inquérito à destituição presidencial.

Pelosi atrasa envio de acusações para o Senado

O ‘impeachment’ encontra-se atualmente no limbo depois de a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, ter atrasado a entrega das duas acusações ao Senado, como exige o protocolo. A líder democrata diz que pretende um acordo com os republicanos para um julgamento justo e a convocação de testemunhas.

Ao chegar ao Senado, de maioria republicana, o ‘impeachment’ só resultaria na destituição de Trump se fosse votado favoravelmente por dois terços dos senadores. Até ao momento, nenhum senador republicano deu indicação de que votaria nesse sentido, pelo que, chumbado na câmara alta, o processo morreria e Trump continuaria no cargo, como, de resto, aconteceu com Bill Clinton.

O Presidente nega ter cometido quaisquer irregularidades e classifica o processo de ‘impeachment’ como “uma farsa”.