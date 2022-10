Questionado sobre corrupção, Bolsonaro dispara tiradas homofóbicas

Um dos temas em que Jair Bolsonaro baseou a campanha que o levou à presidência do Brasil foi o do combate à corrupção. Com Lula da Silva preso, Bolsonaro apresentou-se como o paladino da retidão. Mas os escândalos crescentes em trono da sua família, que incluem alegadas ligações à máfia do Rio de Janeiro (que poderá ter estado envolvida no assassinato da política Marielle Franco em 2018), o presidente vê-se cada vez mais obrigado a responder a perguntas sobre o assunto. E nem sempre reage bem.



Num encontro com os jornalistas em frente ao Palácio da Alvorada, um deles questionou-o sobre investigações que envolvem o seu filho Flávio e sobre o que lhe devia acontecer se fosse culpado. Resposta do presidente: "Você tem uma cara de homossexual terrível. Nem por isso eu te acuso de ser homossexual. Se bem que não é crime ser homossexual".



Quando outro repórter lhe perguntou se tencionava transferir a embaixada brasileira de Telavive para Jerusalém, Bolsonaro disparou outra tirada homofóbica: "Você pretende se casar comigo um dia? Não seja preconceituoso! Você, você não gosta de loiro de olhos azuis? Isso é homofobia, vou te processar por homofobia. Não admito homofobia! Seu homofóbico! Você pretende se casar comigo? Responde! Não pretende? Nós inauguramos o escritório da Apex [Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos] com a presença de Benjamin Netanyahu".



O mesmo tom agressivo manteve-se quando o presidente foi inquirido sobre um empréstimo que terá feito a um assessor de Flávio Bolsonaro: "Porra rapaz, pergunta para sua mãe o comprovante que ela deu para o seu pai, tá certo? Pelo amor de Deus. Comprovante, querem comprovante de tudo. Eu empresto 2 mil reais. Ah, pelo amor de Deus. Você empresta, você empresta. Fica quieto, eu estou respondendo. Você faz, você tem nota fiscal desse relógio que está contigo no seu braço? Não tem. Não tem. Você tem nota fiscal do seu sapato? Não tem, porra. Tá certo? Você tem do seu carro? Aí você tem lá, talvez nem tem nota fiscal, mas tem lá do Dute, o documento lá. Tudo para o outro lado tem que ter nota fiscal, comprovante. Eu conheço o Queiroz desde 85. Nunca tive problema com ele. Pescava comigo, andava comigo no Rio de Janeiro. Tinha que ter um segurança comigo, andava com meu filho. Pô, aí de repente se ele fez besteira, responda pelos atos dele, tá ok?",

O protestos não tardaram a chegar, vindos de entidades como o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, além de vários políticos de esquerda e de muitas pessoas nas redes sociais. Mas com um presidente que assume publicamente a sua rejeição dos homossexuais, chegando a dizer que preferia que um filho dele morresse a que fosse homossexual, ninguém terá ficado muito surpreendido.

O episódio, que se segue a outros recentes em que o presidente apareceu algo descontrolado na sua raiva, parece indicar um nervosismo crescente do presidente em relação às investigações sobre pessoas próximas, em especial os seus filhos.