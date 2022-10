Temporal devasta na Europa. Incêndios matam na Austrália

Enquanto as depressões Elsa e Fabian devastam e matam a Europa, no outro extremo do mundo é o calor infernal que está a matar pessoas, a destruir florestas e a ameaçar povoações. Na Austrália, mais de cem fogos florestais já mataram dois bombeiros e um civil. Há ainda um homem que foi dado como desaparecido depois de se ter recusado a abandonar uma propriedade que acabou por ser consumida pelas chamas. Nesta semana, os termómetros chegaram aos 49 graus, batendo todos os recordes desde que há registos.

No estado da Nova Gales do Sul, o vento e as temperaturas altas provocaram este sábado uma vaga de incêndios que levaram o comandante dos bombeiros Shane Fitzsimmons a declarar que o dia foi "assustador". O primeiro-ministro Scott Morrisson, que interrompeu as férias depois de uma chuva de críticas, já admitiu que as alterações climáticas podem estar na origem desta vaga de incêndios. Desde setembro, os fogos no continente australiano mataram nove pessoas e destruíram 700 casas e milhares de hectares de vegetação.

Este sábado, uma pessoa morreu no estado da Austrália do Sul e outra ficou gravemente ferida. Há 15 casas destruídas e o fogo está a aproximar-se da maior cidade da região, Adelaide. Em Nova Gales do Sul há um homem desaparecido e o vento tornou os fogos incontroláveis. Em Camberra um jogo de críquete foi cancelado porque os jogadores não conseguiam respirar.

De acordo com as autoridades australianas, a vaga de incêndios resulta de uma combinação entre temperaturas acima dos 40 graus, baixo nível de humidade e ventos fortes. Um responsável da Rural Fire Services disse à BBC que há regiões onde não chove há um ano. "Os fogos vão atravessar e continuar depois do Natal", garantiu Ben Shepard. É expectável que na próxima semana as condições metreológicas melhorem, mas no ano novo é esperada outra vaga de calor.