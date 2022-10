Reino Unido. Boris Johnson abre cordões à bolsa para governar uma década

Boris Johnson quer acabar o ‘Brexit’. E Boris Johnson quer também acabar com o ‘Brexit’. O primeiro-ministro britânico deu ordens aos membros do seu Governo para deixarem de usar o termo a partir das 23 horas de 31 de janeiro de 2020, quando o país deixar de fazer parte da União Europeia (UE). Será também eliminado o Ministério do Brexit, criado por Theresa May em 2016, confirmou Downing Street anteontem. Nada disso será necessário, porque a saída estará consumada, sem atrasos. É tal a aversão do governante conservador a adiamentos que quis consagrar em lei não só a data do ‘Brexit’ como a duração do período de transição, que passa a ser ilegal prolongar para lá de 31 de dezembro do próximo ano.

