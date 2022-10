Polícia de Hong-Kong congela milhões de um fundo que apoia manifestantes

A polícia de Hong-Kong deteve quatro pessoas ligadas ao Spark Alliance, uma plataforma online não-lucrativa que foi estabelecido para dar apoio a manifestantes no território, congelando igualmente cerca de 70 milhões de dólares de Hong-Kong (8,1 milhões de euros) que lá se encontravam. A justificação teve a ver com alegada lavagem de dinheiro efetuada no fundo, e os quatro detidos são um estudante, um gerente de recursos humanos e dois empregados de escritório.



Parecem estar em causa vários aspetos fraudulentos. "Descobrimos que o dinheiro doado foi transferido para uma empresa-fantasma e que uma parte significativa dele foi investida em produtos de seguros pessoais", disse Chan Wai-Kei, Superintendente Senior da polícia. "O beneficiário desses produtos é a pessoa a cargo da empresa-fantasma". "Também não excluímos a possibilidade de os fundos serem usados para encorajar adolescentes a irem juntar-se aos protestos", acrescentou Chan. O fundo respondeu no Facebook, dizendo que as pessoas detidas estão representadas por advogados e descrevendo as acusações feitas como difamatórias.



O Spark Alliance foi criado em 2016 para dar apoio jurídico e outro a pessoas envolvidas em manifestações. Nos últimos meses, com os protestos despoletados por uma lei que autorizava a extradição de cidadãos de Hong-Kong para a China continental a transformaren-se num movimento maciço contra o governo do território, a China começou a reagir com dureza crescente.



Neste momento, já há cerca de mil pessoas formalmente acusadas, que arriscam penas de cadeia pesadas se forem condenadas. Ainda agora, nas comemorações dos vinte anos da entrega de Macau à China, o presidente Xi Jinping reiterou que tanto o antigo território português como Hong-Kong são exclusivamente assuntos internos da China.