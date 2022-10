ONG alertam para eventual catástrofe humanitária no noroeste da Síria

Organizações não-governamentais alertaram este sábado para uma eventual catástrofe humanitária na Síria, um dia depois de Moscovo e Pequim terem vetado o prolongamento da ajuda humanitária transfronteiriça da ONU a milhões de pessoas no país em guerra. Na sexta-feira, Rússia e China vetaram no Conselho de Segurança um projeto de resolução da Alemanha, Bélgica e Kuwait para prolongar por um ano aquela ajuda que chega a quatro milhões de sírios.

A ajuda, proveniente da Jordânia, Iraque e Turquia, chega à Síria através de pontos de passagem designados pela ONU sem autorização oficial do regime de Damasco e beneficia sobretudo habitantes de regiões que escapam ao controlo governamental, como a província de Idlib (noroeste). O mandato da ONU para tal termina a 10 de janeiro.

“As famílias necessitadas, muitas das quais já tiveram de fugir várias vezes (…), dependem da ajuda fornecida pelas operações transfronteiriças da ONU”, advertiu hoje a ONG Oxfam num comunicado. “Não há qualquer meio realista para chegar a centenas de milhares daquelas famílias” a partir do interior da Síria, adiantou.

“Enquanto os Estados membros da ONU trocam acusações em vez de prolongarem a ajuda essencial para as crianças sírias, centenas de milhares de pessoas em Idlib sofrem bombardeamentos intensos”, lamentou Carolyn Miles, presidente da organização Save the Children. Insistiu que o mecanismo de ajuda em vigor “é o único meio de chegar a um grande número daquelas crianças”.

Maamoun Kharbout, da organização Violeta, disse à agência France Presse que o fim do encaminhamento transfronteiriço significa que “vários grupos de ajuda locais apoiados pela ONU terão de interromper as suas operações”, o que “vai paralisar o esforço humanitário no norte da Síria”.

A região de Idlib, que abriga cerca de três milhões de pessoas muitas das quais deslocadas de outras regiões da Síria, é dominada por ‘jihadistas’ do grupo Hayat Tahrir al-Cham (HTS), um antigo ramo sírio da Al-Qaida.

Pelo menos 12 civis, incluindo três da mesma família, foram mortos este sábado em ataques aéreos do regime sírio e do seu aliado russo na província de Idlib, indicou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) A organização adiantou que confrontos na província mataram desde quinta-feira perto de 140 combatentes, 57 dos quais das forças pró-regime.

Apesar dos apelos da ONU para uma diminuição da violência, a intensificação dos ataques aéreos desde 16 de dezembro obrigou novamente ao deslocamento de dezenas de milhares de pessoas, segundo as Nações Unidas. Desencadeada em 2011 com a repressão de manifestações antigovernamentais, a guerra na Síria já causou mais de 370.000 mortos e milhões de deslocados e refugiados.