Conselho de Segurança da ONU em desacordo vota contra ajuda humanitária na Síria por mais um ano. 11 milhões dependem dela

O inverno duro do noroeste da Síria, lado a lado com as montanhas do Líbano, aproxima-se. Os pedidos de ajuda multiplicam-se entre os cerca de 11 milhões de deslocados internos que há quase nove anos vivem da ajuda internacional. As organizações de ajuda humanitária denunciam a falta de cooperação dos governos, os acordos de cessar-fogo não são respeitados e a permanece a violência sobre as equipas que tentam levar ajuda às pessoas.

Desta vez são a China e a Rússia os principais alvos de crítica por terem utilizado o seu poder de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas, nesta sexta-feira, para impedir a continuidade de um projeto de ajuda humanitária que assiste principalmente as zonas onde ainda existe oposição ao governo de Bashar al-Assad, como Idlib, no noroeste do país, alvo de fortes bombardeamentos nos últimos dias. Os observadores da ONU dizem que pelo menos 18 mil pessoas saíram durante as últimas 24 horas das suas casas em Idlib com direção à fronteira turca. Nos últimos cinco dias, pelo menos 80 mil sírios fugiram da área, segundo o Syrian Response Coordination Group.

Vanessa Jackson, da agência de ajuda internacional CARE, e que esteve presente no voto, disse à rádio pública norte-americana NPR que a ajuda negada “é ajuda que pode salvar vidas porque há uma escalada muito grave nos bombardeamentos, e é preciso um plano B urgente porque, se não, não haverá forma de ajudar os quatro milhões de civis presos neste fogo cruzado”.

A Alemanha, o Kuwait e a Bélgica apresentaram uma moção que estendia o prazo deste programa de ajuda por mais um ano e conseguiram o apoio de 13 membros do Conselho, só que tanto a Rússia como a China usaram o seu poder de veto para impedir a implantação da medida. Esta ajuda chega à Síria através de pontos de entrada estabelecidos e controlados pela ONU e não necessita de autorização do governo de al-Assad para poder penetrar nas zonas mais afetadas pela guerra. A 10 de janeiro, o mandato atual deste programa, que chega a mais de quatro milhões de pessoas, expira e a sua renovação tem de ser aprovada pelo Conselho. Ainda há tempo, mas o número de pontos de entrada pode vir a ser reduzido dos atuais quatro para apenas dois, a pedido da Rússia.

A vice-diretora do programa de ajuda humanitária da ONU, Ursula Mueller, havia alertado o conselho na quinta-feira de que, sem as operações transfronteiriças, "veríamos um fim imediato da ajuda para apoiar milhões de civis". O que, segundo avisou, causaria um rápido aumento de fatalidades e doenças, resultando em mais perda, mais sofrimento e deslocamento adicional - incluindo para fora da Síria - para uma população vulnerável que já sofreu tragédias indescritíveis como resultado de quase nove anos de conflito", disse Mueller.

Atualmente, a ajuda humanitária entra através de um checkpoint no Iraque, dois na Turquia e um na Jordânia, que é menos utilizado. A Rússia apresentou uma proposta que visava o encerramento de um desses pontos de entrada, o do Iraque, mas estendia a ajuda mais seis meses. Esta proposta também foi rejeitada por não ter atingido o mínimo de nove votos necessários, além da luz verde de todos os membros permanentes do Conselho de Segurança: Rússia, China, Estados Unidos, Reino Unido e França.

De um lado, houve o “choque” dos Estados Unidos, com a embaixadora norte-americana para as Nações Unidas, Kelly Craft a dizer-se “chocada” com “o enorme passo atrás que a assembleia escolheu dar no que à sua credibilidade diz respeito”; do outro, os chineses que argumentam que as potências ocidentais podiam ter aceitado o prolongamento do programa ao longo de mais seis meses proposto pela Rússia. "Se estão tão preocupados com a Síria, então por que razão não votaram o projeto de resolução da Rússia?”, perguntou o embaixador chinês Zhang Jun. O embaixador russo, Vassily Nebenzia, explicou que, no entender dos russos, esta resolução é “obsoleta” porque “quase todo o território está de novo controlado pelas autoridades em Damasco. Mas Anne Gueguen, vice-representante permanente da França, insistiu que não existe ainda outra forma de fornecer ajuda à Síria que não seja através dos pontos de entrada estabelecidos em outros países e repudiou a decisão da China e da Rússia: “É irresponsável”, disse durante a discussão.

É a segunda vez em cerca de quatro meses que tanto a Rússia como a China vetam resoluções que poderiam ter uma influência direta e positiva na vida da população síria. Em setembro, Moscovo vetou uma proposta de cessar-fogo em Idlib. Geir Pedersen, enviado especial da ONU para a Síria, também falou ao Conselho de Segurança na sexta-feira e disse que as possibilidades de resolução política na Síria se mostravam “negras”.

No mesmo dia em que esta resolução foi posta na gaveta, dezenas de milhares de sírios fugiram de Idlib, o último reduto de rebeldes antigoverno onde vive também um grande contingente de jiadistas - a desculpa utilizada pelos apoiantes do regime de Bashar al-Assad, sendo a China e a Rússia os mais poderosos com assento no Conselho de Segurança, para os bombardeamentos. É verdade que muitos terroristas islâmicos se escondem nesta que é a última província ainda não dominada totalmente pelo governo sírio, mas é também nesta região que vivem muitas das pessoas que, não sendo jiadistas nem violentas, foram forçadas a deixar as zonas que o exército sírio foi reconquistando, não sem violência.

Karen Pierce, representante britânica no Conselho, disse que “as lágrimas de crocodilo dos russos e dos sírios sobre o que será agora a situação destas pessoas no terreno são apenas mais uma prova da hipocrisia de tirar a respiração que ambos têm demonstrado neste assunto”.