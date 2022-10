Catalães independentistas Carles Puigdemont e Toni Comín receberam finalmente passes provisórios de eurodeputados

O precedente já estava aberto. O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) deliberou, quinta-feira, que o independentista catalão Oriol Junqueras, líder da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), estava protegido pela imunidade enquanto eurodeputado quando, em outubro, o Supremo Tribunal espanhol o condenou a 13 anos de cadeia por sedição e peculato.

A sentença do TJUE refere-se aos factos no momento da tomada de posse, quando Junqueras ainda estava em prisão preventiva. Os juízes voltam a colocar nas mãos do Supremo a sua possível libertação. “Corresponde exclusivamente ao juiz nacional, que conhece o processo e deve assumir a responsabilidade pela resolução judicial a ser adotada”, conclui o TJUE. Faz, no entanto, um parêntesis: os tratados vinculam os Estados-membros a “dar cumprimento” às decisões das instituições europeias.

Esta sentença era muito esperada porque a decisão tem um raio alcance que ultrapassa Junqueras e chega a Carles Puigdemont. O ex-líder do governo regional dirigiu-se esta sexta-feira ao Parlamento Europeu (PE), com o seu antigo titular da Saúde, Toni Comín, para receber as credenciais de deputado eleito. Esse passe, válido por um dia, permite-lhes comrçar a organizar a documentação que visa obter, depois do Natal, um passe definitivo.

Puigdemont exilou-se na Bélgica depois de a justiça espanhola ter mostrado intenções de condenar os catalães envolvidos na tentativa de secessão de 2017. Exibindo o passe perante as câmaras dos jornalistas, argumentou que a lei é para ser cumprida. “A justiça europeia diz que somos eurodeputados desde julho passado. E temos de cumprir as leis”, disse ao chegar ao PE. A justiça europeia cancelou esta sexta-feira a ordem do Tribunal Geral (ramo do TJUE com competência sobre as decisões das instituições europeias) que impediu Puigdemont e Comín de assumirem os lugares de deputados a 2 de julho, data do início da legislatura no PE.

Quanto a Junqueras, a mais alta instância judicial da UE pede a sua libertação imediata. “Uma pessoa eleita para o PE adquire o estatuto de eurodeputado no momento em que os resultados oficiais são anunciados e goza, a partir desse momento, da imunidade conferida por esse estatuto”, declarou o TJUE para justificar a decisão.

Faltam só dois passos para Puigdemont e Comín poderem juntar-se ao hemiciclo comunitário: a entrega de uma declaração de conflitos de interesses e outras incompatibilidades, se existirem. Para já, devem ocupar lugares no grupo Aliança Livre Europeia e Verdes, onde estão Ernest Urtasun, eurodeputado da formação esquerdista Em Comum Podemos (ramo catalão do Podemos), e Diana Riba, da ERC.

Gonzalo Boye, advogado de Puigdemont e de outros dirigentes independentistas, recomendou esta sexta-feira “prudência” ao antigo presidente catalão e aconselhou-o a não voltar a Espanha, apesar da decisão do TJUE. Puigdemont ainda não tinha podido iniciar o mandato no PE porque, depois de eleito nas eleições europeias, não foi a Espanha cumprir o requisito de jurar a Constituição antes de voltar a Bruxelas. Se o fizesse seria preso, como estavam na altura vários dos seus companheiros. Por outro lado, jurar proteger a Constituição espanhola equivaleria a aceitar a proibição da secessão catalã, a sua raison d'être.