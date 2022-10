Antigo presidente e diretores da France Télécom condenados a prisão pelo suicídio de ex-funcionários

O diretor de uma das maiores empresas francesas, a France Télécom, hoje Orange, e dois seus subordinados foram condenados esta sexta-feira por “assédio moral institucional”, na sequência do suicídio de 35 ex-funcionários. Os casos ocorreram no início dos anos 2000 e a condenação, inédita, deve-se ao ambiente de tensão e medo criado pelos responsáveis da empresa.

Segundo o tribunal de Paris que julgou o processo, os três homens atuaram de forma intimidatória durante uma reestruturação feita na gigante de telecomunicações, tentando forçar despedimentos, o que terá tido um impacto direto nos suicídios e noutras tentativas não consumadas.

O à época CEO Didier Lombard foi condenado a quatro meses de prisão e a uma multa de 16 mil dólares (cerca de 14.500 euros), bem como o seu número dois, Louis-Pierre Wenès, e o ex-diretor de recursos humanos, Olivier Barberot, que já anunciaram que vão recorrer da decisão. A própria Orange foi condenada a pagar uma multa de mais de 80 mil euros.

Em tribunal, as versões contradisseram-se. Didier Lombard e a sua equipa garantiram que os despedimentos de milhares de funcionários foram decisões voluntárias tomadas pelos próprios. No entanto, foi repescada uma declaração de 2006 em que o mesmo Lombard afirmava que os empregados tinham de sair “pela porta ou pela janela”. Na altura, a empresa enfrentava uma dívida bilionária e o despedimento de 22 mil trabalhadores, de um total de 120 mil, foi uma das medidas que permitiu combatê-la. No entendimento do tribunal, porém, esses despedimentos foram conseguidos de forma “ilegítima”, já que vieram na sequência de “um esquema consciente de deterioração das condições de trabalho de forma a acelerar essas saídas”. O clima de ansiedade foi, por isso, considerado “assédio moral institucional”.

charles platiau

Nos últimos meses, o tribunal recorreu aos testemunhos de outros antigos e atuais funcionários, que recordaram o período de reestruturação da empresa e confirmaram a “ansiedade severa” que se vivia na France Télécom. A maioria desses funcionários, aliás, não podia ser despedida porque eram trabalhadores do sector público — só mais tarde a empresa passaria a ser privada.

O julgamento da onda de suicídios e condenação dos diretores mais de 10 anos depois dos factos ocorridos reavivou o debate sobre as condições de trabalho e o funcionamento das empresas em França. Nada de novo para o governo de Emmanuel Macron, que viu milhares de pessoas no último mês saírem à rua para protestar contra a reforma do sistema de pensões proposta pelo presidente francês. Macron, aliás, já disse estar disposto a revê-la.