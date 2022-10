Liga Árabe condena abertura de representação comercial do Brasil em Jerusalém

A Liga Árabe condenou esta quinta-feira em termos enérgicos a abertura no passado dia 15, em Jerusalém, de uma representação comercial brasileira, alertando que a decisão "afetará seriamente" os interesses políticos e económicos do Brasil no mundo árabe. A condenação saiu de uma reunião de emergência em que se considera que a decisão brasileira constitui "uma violação do direito internacional" e manifestaram o seu apoio contínuo às reivindicações palestinianas da cidade dividida.

A abertura do escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX) foi feita numa cerimónia realizada no passado dia 15 e em que esteve presente Eduardo Bolsonaro, um filho do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que reiterou a vontade do Governo brasileiro de mudar a embaixada para essa cidade.

Num comunicado, a Liga Árabe salienta que a medida traduz uma "mudança negativa na política externa brasileira em relação aos palestinianos que vai prejudicar seriamente os interesses políticos, económicos e diplomáticos". A abertura do escritório da APEX significa ainda uma reversão a décadas da política externa brasileira no Médio Oriente, salienta a Liga Árabe.

Até agora só os Estados Unidos e a Guatemala mudaram as suas embaixadas para Jerusalém, após a decisão de Washington de reconhecer a cidade como capital israelita, rompendo com décadas de consenso internacional. As Honduras e a Hungria têm escritórios comerciais com estatuto diplomático em Jerusalém e a República Checa tem um consulado honorário.

No domingo, em declarações à agência EFE, Eduardo Bolsonaro disse que o Brasil tenciona considerar o grupo xiita libanês Hezbollah como uma organização terrorista e garantiu que a mudança da embaixada para Jerusalém terá lugar antes do fim do atual mandato presidencial, sem apontar uma data concreta.

Em relação a essa medida, afirmou que espera que possa ter "um impacto regional" e que o Brasil seja um exemplo para que outros países da América Latina sigam os seus passos.