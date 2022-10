Catalunha. Tribunal de Justiça decide que Oriol Junqueras tem direito à imunidade parlamentar

O Tribunal de Justiça da União Europeia aplicou uma séria repreensão à administração espanhola, incluindo o sistema judicial. Numa sentença tornada pública nesta quinta-feira, o Tribunal certifica a imunidade do presidente da Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, independentistas de esquerda) na sua qualidade de eurodeputado eleito nos eleições europeias de 26 de maio passado, e recrimina o Estado espanhol por não ter facilitado a Junqueras os procedimentos necessários para viajar até Estrasburgo e recolher a sua certidão de parlamentar comunitário.

O líder secessionista catalão encontra-se na prisão desde 2 de novembro de 2017, acusado dos delitos de sedição e desvio de fundos públicos, entre outros, certificados por uma sentença do Tribunal Supremo espanhol ditada em 14 de Outubro deste ano.

O alto órgão jurisdicional europeu conclui que Junqueras deveria ter sido libertado e que o Tribunal Supremo espanhol teria de pedir seguidamente ao Parlamento Europeu a correspondente permissão – suplicatória, na linguagem jurídica – para o devolver à prisão onde aguardava, na qualidade de preso preventivo, o final do processo, que terminou em 12 de Junho, quinze dias depois das eleições europeias em que Oriol Junqueras obteve o seu assento parlamentar.

A sentença do tribunal europeu foi emitida a instâncias de um recurso do próprio Junqueras e de solicitações do Supremo espanhol para que se esclarecesse em que momento o dirigente catalão adquiriu a imunidade que lhe é outorgada pelo cargo de eurodeputado em Estrasburgo.

Não são previsíveis grandes consequências na situação prisional do líder independentista catalão devido a esta sentença comunitária. Junqueras está na prisão condenado a uma sentença de 13 anos resultante do julgamento a que ele e outros 13 dirigentes catalães foram submetidos devido ao pronunciamento secessionista de Outubro de 2017. Nessa data, os partidos políticos independentistas, incentivados pelo Governo autónomo catalão, que era então presidido pelo hoje fugido à Justiça Carles Puigdemont, trataram de proclamar a independência da Catalunha.

A essa condenação há que somar a de inabilitação total para o exercício de cargos públicos, que o Tribunal Supremo tornará efectiva após se conhecer a sentença de Estrasburgo. Oriol Junqueras não abandonará, portanto, o cárcere, e, mesmo que o fizesse, não poderia exercer o cargo de eurodeputado, segundo fontes jurídicas consultadas pelo Expresso. Outra coisa é o dano moral que a resolução judicial europeia causa ao Tribunal Supremo espanhol, o qual é implicitamente acusado de atuar com ligeireza ao não permitir que o imune Oriol Junqueras se apresentasse perante o Parlamento Europeu após ter sido proclamado eurodeputado a 13 de junho passado.

Poderão haver, no entanto, consequências no terreno político. É preciso recordar que a ERC é um actor decisivo nas negociações que o Partido Socialista Operário Espanhol tem presentemente em curso para possibilitar a investidura de Pedro Sánchez como futuro presidente do Governo. A abstenção da ERC nessa votação parlamentar é imprescindível para que Sánchez seja confirmado como futuro chefe do Executivo espanhol, depois de quatro anos com Governos instáveis ou em funções.

De facto, os dirigentes da ERC decidiram esta quinta-feira “congelar” as conversações com vista a essa investidura até que o Governo em funções, por meio da Procuradoria do Estado, se pronuncie em relação à sentença do tribunal de Estrasburgo. A situação penitenciária de Junqueras é mais uma arma nas mãos da ERC para pressionar o Governo a favor das reivindicações soberanistas dos independentistas catalães.

A vice-presidente do Governo espanhol, Carmen Calvo, manifestou-se confiante em que esta resolução judicial europeia “não influa” nas negociações que estão em curso para a formação do Executivo. Uma outra consequência da sentença judicial agora conhecida é o modo como ela poderá vir a afectar a situação processual do ex presidente da Generalitat Carles Puigdemont e a do seu antigo ministro Toni Comí, que fugiram da Justiça espanhola nos primeiros dias de Outubro de 2017 e que foram incluídos nas listas do Junts per Catalunya para as eleições europeias.

Puigdemont e Comín também foram eleitos nas eleições europeias de 26 de maio, mas não se atreveram a deslocar-se a Espanha para tomarem posse como eurodeputados, pois teriam sido detidos. Agora, ambos poderiam reclamar a imunidade que é concedida a Junqueras e, não tendo sido julgados nem condenados em Espanha, exercerem o seu cargo em Estrasburgo.

Não foi esta a única sentença transcendente desta quinta-feira. Uma outra, desta vez do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, condenou a um ano e meio de inabilitação total o actual presidente da Generalitat, Quim Torra, por desobedecer às ordens da Junta Eleitoral para que retirasse cartazes e anúncios alusivos à situação dos presos e exilados catalães nas eleições gerais de 28 de abril. A partir deste momento, Torra está privado da capacidade de exercer cargos públicos, mas como a sentença do tribunal catalão admite recurso, não deixará o seu cargo à frente do Governo autónomo até que a sentença transite em julgado. Segundo politólogos especializados em assuntos da Catalunha, a situação processual de Torra poderia impeli-lo a convocar eleições antecipadas nessa comunidade autónoma espanhola