Computadores de Putin com sistema operativo obsoleto

Moscovo pode com frequência ser acusado de interferir nos sistemas informáticos do resto do mundo, mas, pelos vistos, internamente facilita bastante em matéria de segurança informática.

Segundo fotografias divulgadas pelo serviço de imprensa, Vladimir Putin, o todo-poderoso Presidente russo parece usar o sistema operativo Microsoft Windows XP, que tem instalado nos computadores do seu escritório no Kremlin e na sua residência oficial em Novo-Ogaryovo.

O Windows XP, lançado em 2001, foi o último sistema operativo da Microsoft a ser autorizado para utilização nos computadores oficiais do Governo russo, informou o site da Open Media, citando documentos do Ministério da Defesa. Segundo o jornal “The Guardian”, o Windows 10 mais recente é aprovado apenas para dispositivos que não contêm segredos de estado - o que parece não se aplicar aos computadores de Putin.

O sistema usado pelo Presidente é obsoleto. A Microsoft deixou de lançar atualizações de segurança regulares para o Windows XP e para o Office 2003 em abril de 2014, com a empresa norte-americana a alertar no seu site para o facto de os computadores com Windows XP serem “vulneráveis a riscos e vírus de segurança”.

O “Guardian” explica que Moscovo está gradualmente a desativar a Microsoft e o Google em computadores do Governo, substituindo-os pelo software do sistema operativo russo Astra Linux da Rússia e por navegadores domésticos como o Yandex. Sobre o facto de Putin usar um sistema antiquado, o porta-voz do Kremlin não comentou.