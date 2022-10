Acordo entre PSOE e ERC perto de viabilizar Governo espanhol

O acordo entre o PSOE e a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) para a tomada de posse de Pedro Sánchez como primeiro-ministro está muito avançado, embora ainda não esteja iminente. A informação é revelada esta quarta-feira pelo canal de televisão espanhol laSexta, que cita fontes do Executivo interino.

Tanto os socialistas como a ERC cederam no acordo, dizem as fontes: a comissão bilateral do Estatuto de Autonomia da Catalunha é ultrapassada, abre-se outra estrutura de negociação e o partido catalão renuncia à via unilateral.

Fatores importantes para a celebração do acordo são a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre a imunidade de Oriol Junqueras, atual presidente da ERC e antigo vice-presidente do Governo da Catalunha, e o congresso que o partido realiza este sábado. Em outubro, Junqueras, que já se encontra em prisão preventiva desde 2017, foi condenado a 13 anos de prisão pelos crimes de sedição e peculato.

O PSOE e o Unidas Podemos têm, desde meados de novembro, um pré-acordo de Governo, mas precisam que a ERC se abstenha na votação de investidura e permita dessa forma a formação do novo Executivo.

Antes ou depois do fim de ano?

Entre este domingo e segunda-feira, saber-se-á se há condições para avançar para a investidura, precisam as fontes. As datas propostas para a tomada de posse são 27 e 28 de dezembro para que uma segunda votação ocorra no dia 30.

No entanto, os independentistas afirmam que o acordo para a investidura, a existir, não será celebrado antes do Natal. “Provavelmente terá de se esperar até janeiro”, disse Marta Vilalta, porta-voz da ERC, que integra a equipa de negociadores. A responsável acrescentou entretanto que o partido “nunca renunciará a nenhuma via democrática e política para conseguir a república” e advertiu o PSOE que “a chantagem com a ERC não funciona”

Após uma reunião recente em Barcelona, o PSOE, o Partido dos Socialistas da Catalunha e a ERC divulgaram um comunicado conjunto em que registavam progressos para dar resposta ao “conflito político” na Catalunha.

Relativamente ao acordo para o Governo de coligação com o Podemos, fontes do Executivo em funções asseguram que está praticamente fechado e que será divulgado antes da investidura.

Como se chegou até aqui

A 10 de novembro, os espanhóis voltaram às urnas pela quarta vez em quatro anos, nas segundas legislativas só este ano. As eleições foram convocadas depois de o primeiro-ministro em funções, o socialista Pedro Sánchez, não ter conseguido a investidura na sequência do ato eleitoral de 28 abril, que o PSOE venceu sem maioria.

De umas eleições para as outras, os socialistas voltaram a ganhar a nível nacional, o PP saiu reforçado como segundo partido político, mas o Vox foi o grande vencedor, mais do que duplicando o número de deputados e tornando-se a terceira força política do Parlamento espanhol. O Podemos ficou em quarto, perdendo deputados, e o Cidadãos esboroou-se.

Na terça-feira, Sánchez falou ao telefone com o presidente do Governo da Catalunha, Quim Torra. Segundo fontes do Executivo autonómico, a conversa decorreu com cordialidade e durou 15 minutos. Sánchez terá voltado a reconhecer a natureza política da questão catalã, enquanto Torra o convidou a reunir-se com ele. Sánchez ter-se-á mostrado disposto a fazê-lo “o mais rapidamente possível”.