Emigrante português baleado pela polícia em Genebra

Um emigrante português morreu - segundo um familiar - depois de alvejado pela polícia, em Genebra. Segundo o jornal “Bom Dia”, o homem deu entrada num hospital da cidade suíça, em estado considerado muito grave, na sequência da intervenção das autoridades num caso de violência doméstica, e não terá resistido aos ferimentos.

O homem, identificado como Dionísio Cunha, natural de de Vila Praia de Âncora, ofereceu resistência pelo que os agentes foram obrigados a disparar, segundo informou o Ministério Público de Genebra.

Em comunicado, este organismo desmentiu a morte, que foi no entanto confirmada por um familiar, de acordo com o que avança o “Correio da Manhã”. Ao Expresso, a Secretaria de Estado das Comunidades Portugueses disse apenas estar a recolher mais informações sobre o caso.

De acordo com o mesmo comunicado (divulgado esta segunda-feira), para o qual o Ministério Público de Genebra também remeteu o Expresso, o português estava armado e a mulher foi encontrada no interior do apartamento em que o casal vivia, com ferimentos de bala.

A investigação foi confiada à brigada criminal, sob a direção do Ministério Público.

Segundo as notícias publicadas, a mulher continua internada, em estado grave.

(Artigo atualizado às 14h30)